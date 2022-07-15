辭職｜員工離職只用「3個字」通知上司？如此霸氣　贏得網民共鳴

打工人在提離職時都得遞上一封正式辭職信，為了與公司好聚好散，即使公司再爛心中怨氣再多，打工人還是要昧着良心以友好的語氣寫下圓滑的離職信。



如何寫出一封充滿霸氣的辭職信？以下就是幾個示範：（按圖了解）

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但近日Twitter有個帖子引起眾網友的關注，該用户Kaveri上傳了一個非常有膽量的辭職信照片，信中的內容只有三個字：「Bye bye Sir.」 這簡直就是打工人心中完美的辭職信，直接又簡短。雖然不知這是不是真的，但瘋傳的程度相信已經引起網友的共鳴。

不少網友紛紛在在帖子裏分享他們遇過奇葩的辭職事件。有位男子Shamit Manchanda分享他員工在收到薪水後的隔天就WhatsApp給他說，他要辭職了。不過用通訊軟件提辭職方式其實還蠻常見的。

另位網友Sahil 則分享了他小輩的請假信，但透過請假信內容可以得知對方已經想離職，因為在申請假期的理由那邊是如此坦誠說要到另家公司面試，真是誠實和純真的員工。

雖然這類辭職信讓人會心一笑，但為了你的職業操守和個人素質修養，還是交上一封正式的辭職信。

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