衰老細｜新人無法通過試用期　竟是上司私心作祟　她走前決定反擊

大學畢業之後，去了一家小公司。本來想着多在小公司學習學習，等有了經驗再跳槽，可是奈何人算不如天算，公司沒能抗住疫情的影響，直接倒閉了，這就逼着我重新找工作了。



很快我就找到了一份新的工作，是一個行政助理的工作。說實話，工作很簡單，也就是管公司行政物料，有人來領的話，在系統裏看一下各級領導的審批有沒有結束，如果確定流程通過的話，把東西給他/她，然後系統結束流程，銷庫存就行。

很快兩個月過去，試用期即將結束了，在我臨近轉正的時候，主管通知我，表示我能力不足，公司不會讓我過試用期。也就是意味着我要繼續找工作了。

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雖然我當時也有過其他想法，覺得這工作挺簡單的，自己完全可以勝任。但是，人家領導都發話了，可能是公司對於崗位要求確實比較高，我的能力確實不足。不過，後來，我無意間聽到了人事跟主管的聊天，得知，並非我能力不足，而是主管家有個表妹馬上畢業了，讓我走人就是為了把他表妹安排進來。那一刻，我決定奮起反擊。

從那天開始，任何人來找我領物料之類，我都跟他/她說：「你要不過兩天再來，公司說我能力不足，被辭退了，現在要交接，你領了的話，我又要重新做賬了。」不僅僅是嘴上見人就說，領導交代事情，發郵件發訊息，我也是這樣回覆。就這樣不過兩天時間，我的事情已經在公司搞得人盡皆知，當然，領導也基本都知道了。

主管得知情況，緊張起來，好在我只是說能力不足被公司開除了，如果被領導知道更深層次的問題，這個事情就不好處理了。

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當時就收到主管召見，他對我說：「被辭退又不是甚麼光彩的事情，你咋還到處宣揚呢？這樣吧，我給你一個月的補償，你自己寫個辭職申請吧！」我當時就告訴主管：「領導您過慮了，我這不說的都是事實麼！辭退就辭退吧，你讓人事把辭退通知給我發一下，我這忙着交接，做物料盤點，沒時間寫辭職申請。」

其實我很清楚，這個辭職申請如果我寫了，那就是變成我自己不想幹了，這個事情就要反轉了。

我的致命一擊，發生在我交接完要走人的時候。當時是公司的周總結會議，各個領導都在。在各個領導開完會走出會議室那一刻，我直接走到主管身邊，用最大的聲音開口：「主管，你確定不讓我多幹幾天，教一下你表妹，當初我來的時候沒人帶我，自己琢磨了好多天才搞明白。你表妹剛畢業，沒有任何工作經驗，直接接手，可能要更久才能理順。」

就這句話，加上之前已經在公司盡人皆知的前戲，領導自然明白這個事情的原委，總經理當時就把我和主管以及人事叫到了辦公室。

之後，主管和人事被公司通報批評，並且處罰。雖然總經理當時告訴我，主管和人事的違規操作不用理會，我不用離職，但是我依然選擇離開這家公司換一份工作。因為我很清楚，選擇跟主管正面硬槓那一刻開始，我就註定無法繼續在公司待下去了，即便留着，也承受不起主管後面穿的小鞋。

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