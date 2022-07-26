職場星座｜2022下半年運勢最旺！4星座貴人運超　有機會升職加薪

俗話說：千里馬常有，而伯樂不常有。人不可能完全靠自己，若有貴人相助，必能使人生的道路上更加順利，不論在職場、愛情、友情等各方面，擁有貴人運會帶動整體運勢，星座運勢網站「星座愛情運勢」公布，下半年運勢最旺的「四大星座」分析出爐，上榜的朋友不但貴人運佳、事業順遂，還有機會升官加薪。



2022下半年運勢最旺的4個星座（按圖了解）

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1. 雙子座

雙子是下半年貴人運最旺的星座，特別是在職場上，能善用優秀的溝通能力與體諒他人的性格，加上本身良好的人際關係，助攻整體事業運勢，無論發生任何問題，都會有貴人相挺，成功度過難關。

2. 天蠍座

防備心強的天蠍，做事很謹慎，在事業上很有實力、容易成功，儘管上半年運勢不穩定，但天蠍很懂得如何累積能量，蓄勢待發。擁有聰明的商業頭腦且眼光獨到的他們，到了下半年，將運用他們的優勢，在事業上獲得好的人脈，並有貴人幫助，進而得到好的合作機會，使事業發展順利前進。

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3. 人馬座

有野心的人馬，有強烈的勝負欲，也有自己的一套生活方式，人馬人生本就充滿貴人，帶給他們不少幫助，前段時間水逆也影響到他們，但好消息是，下半年開始運勢提升，特別是銷售與面試方面，能得到貴人幫助，獲得滿意的成績。

4. 雙魚座

多愁善感的雙魚，對於外界環境特別敏銳，每當遇到困難時，低落情緒時常寫在臉上，無法獨自克服問題，但進入下半年後，貴人運極強，之前不順遂的雙魚，渴望在貴人幫助之下，輕鬆獲得好成績，在長官面前有所表現並獲得認可，6月後事業將一帆風順，有所收穫。

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