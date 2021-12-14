12星座｜一凹一凸不一定是最佳拍檔？即睇十二星座合拍同事配對

三個臭皮匠，頂過一個諸葛亮，由此可見，神隊友的重要性。請以下幾大星座快去找自己的隊友集結，準備召喚神龍吧！



職場12星座｜即睇哪個星座的同事跟你最合拍：（按圖了解！）

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巨蟹座 VS 獅子座

雖然總說獅子座性格有些霸道，但別擔心，那得有點地位才能看見。事業場上ta很愛溝通，有甚麼不明白的，一定會及時溝通。而巨蟹座非常擅長溝通，大多數時候都會態度客觀、温和地把事情說明白。

當這兩個星座碰在一起，有效溝通的優點將放大到極致。

天秤座 VS 人馬座

倆人和上面的完全相反，在工作上是不愛多說一句廢話的人，行就做，不做就趁早停。都是厭倦無效規矩和多言的自由性格，心中自有分寸說的就是他倆。

在很多事情上，人馬偏想法派，恰好天秤最怕的就是選擇！左右為難！所以磨合度很高，能將寡言高效做到最好。

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處女座 VS 山羊座

即使是工作，也很少有人能受得了處女座的完美主義，有人甚至覺得他是雞蛋裏挑骨頭。但很多人做不到，不代表沒有人能做到。比如：山羊座。

山羊對待工作從來都是盡心盡力，任勞任怨地投入，這時如果有個全局觀又細緻的人指出不足，山羊再修改，倆人的配合一定會兵來將擋。

白羊座 VS 雙魚座

要論急性子，白羊和雙魚真的難分伯仲。可能是因為總是和戀愛話題掛鈎，雙魚座總讓人感覺是個温吞的性格，其實不然，他真的很着急。

很多事，雙魚和白羊聚在一起，倆人都是火箭性格，別人三思而後行，他倆閉眼衝！這樣也有好處，畢竟勇者無畏，一鼓作氣。

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雙子座 VS 天蠍座

這倆組一起純屬互補類型的戰友，雙子出了名的鬼點子出得比呼吸都快，一下一個新奇的想法，奈何自己下一秒轉身就忘，根本沒法兒長久執行。

但恰好，天蠍是個邏輯縝密、嚴謹的實幹派。他更會理性地挑選出真正好的想法，然後付諸行動。這倆人是絕配的創意總監和執行總監分工。

金牛座 VS 水瓶座

知道甚麼叫外太空的相遇嗎？請看金牛和水瓶，一個是不問世事，只求吃飽喝足；一個是思想神遊，每天都想些遠水救不了近火的宇宙哲學。就這倆，讓誰受估計都夠嗆，但是他倆恰好能讀懂對方的情緒。

有任何想法時，都不會趕鴨子上架似的讓彼此難受，別說舒適感不重要，只有和彼此在一起情緒放鬆，相互懂得，才能創造出更高的成就。

要甚麼一個人的自由，有人同行的快樂它不香嗎！

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