職場運程｜4星座農曆七月易破財　忌衝動消費　這星座投資要小心

本周五（7月29日）將是農曆七月初一，同時也象徵了鬼門即將開啟。



鬼月期間有着諸多的禁忌，只要觸犯的話恐會帶來衰運，不過命理專家小孟老師更點名了4個星座，呼籲他們在鬼門開這天容易面臨破財，應多加留意。

農曆七月將臨，以下4個星座的打工仔要好好看緊自己的銀包了：（按圖了解）

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第4名：白羊座

白羊座在鬼月的時候，因為木星逆行進入本命宮，另外又因為凱龍星逆行，所以白羊座很可能會因為無法拒絕他人之請，而面臨破財。小孟老師指出，白羊座在鬼月期間容易受到他人影響，儘管可能只是小錢，但也容易因為與朋友聚餐、與同事一起團購等事件，造成錢財的損失。

第3名：人馬座

人馬座因為冥王星逆行進入正財宮，因此在鬼月期間，特別容易於飲食、娛樂方面破財。另外，也有可能因為上班的壓力太大，需要一些適當的活動來紓壓，比方說：與朋友、同事聚餐，或是一起去唱歌、按摩等等。

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第2名：山羊座

鬼月期間山羊因為冥王星逆行進入本命宮，導致不論是有意創業或投資的朋友，都切勿加碼。若是想要創業自己當老闆，務必針對租金、特色性、市場等方面多加考量；若是想要投資的朋友，則必須要有十足的信心，否則恐怕只是花錢繳學費。

第1名：水瓶座

水瓶在鬼月時因為土星逆行進入本命宮，因此非常容易陷入「被洗腦」的困境當中。舉例來說，水瓶的朋友很可能會在逛街時，被銷售員輕易說服，進而衝動消費，但後來又發現還有其他家賣得更便宜。或是在特賣會與促銷活動時，買入了一堆不必要的東西。

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