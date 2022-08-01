職場星座｜2022年8月三大星座事業運爆燈　第一位正財旺適合轉工

7月份轉眼間已進入尾聲，即便不少人仍正煩惱工作不順、財守不住，不過人家總說「風水輪流轉」，或許接下來就輪到你翻身了！



根據占星命理網站《靈匣網》報道，有「3大星座」8月事業運爆棚，不僅工作發展佳、有望升職，Top 1甚至還有機會獲得一筆不小的正財，上榜朋友務必把握良機！

來到8月，以下3個星座的朋友將迎來好運勢：（按圖了解）

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Top 3：山羊座

運勢概況：

山羊座8月份會感到無比輕鬆，之前的緊張和矛盾在這個月都會逐漸淡去，你會覺得十分怡然自得，而心情好了，做事也就更加順利一些。這個月在工作中，會有一個小小的起色，在大家幫助下有升職可能。

運勢指南：

運氣好了，一切就自然順利，但卻也不能懈怠，有些人會覺得自己即使完全躺平也能有好事情進門，不過這種想法是完全錯的，雖然8月份躺平也不會看到太大的不好，但一旦過了8月、直到9月或之後，躺平的弊端就會逐漸顯露出來了，因此為了以後也可過得好一些，山羊座千萬別放鬆自己，多豐富自己能力水平，這樣未來的路才會更平坦一些。

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Top 2：雙子座

運勢概況：

雙子座最近給人「很爽」的感覺，且情緒低調、做事不太順，不過好在到了8月份後，你的悲觀將逐漸扭轉過來，仿佛一下想通了，會變得很積極、做事情充滿幹勁和能力，因此若雙子座在8月有考試或考核等事要做，那取得好訊息的概率會非常大。

運勢指南：

8月因天氣炎熱，雙子座脾氣會變得不太好，因此要學會控制自己，不要總是發脾氣，更不要因一點小事就和周圍的人鬧得不愉快，若壞脾氣爆發太頻繁，亦或得罪的人太多、造下一些業障，那就會危害到自己的貴人運，且再嚴重甚至還可能會把自身不錯的運勢弄壞。

Top 1：天秤座

運勢概況：

天秤座8月份運勢是所有星座中最好的，不論有甚麼願望都會逐漸被實現，尤其在事業方面更會獲得一個很好的契機。且若是想換工作者，不妨趁着這個8月份去實施一下自己的想法，這不僅會比之前更好，甚至還會有一筆不小的正財。

運勢指南：

天秤座若想要在事業上有更好的發展，不妨擴大自己的外交，畢竟這次好機會雖然也得通過努力，但同時也要通過朋友牽線，對象也可能是愛人或父母的朋友等。總之，要懂得感恩並和對方好好的溝通，那麼必然會有所收獲，且天秤座也要注意控制脾氣，千萬別意氣用事，其實有時自私一點也不是壞處。

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