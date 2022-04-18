成長｜告別年輕　活得更老練　用7個道理令30歲後人生變得豐盛

隨着時間一天一天過去，人們都循環着從學生時期畢業到踏入現實又忙碌的社會中，一轉眼就到了30歲。其實30歲對於很多人來說，就像是一個新的人生分叉口，有的人會為自己定下目標，必須在30歲前完成一些事項，比如結婚、買車、買房等等。不管現在的你是20多歲或是即將邁入30歲，都很希望你能明白以下7個人生道理，讓自己可以在邁入30歲後不迷茫且繼續享受生活。



1. 有自己的主見和看法，並且努力去實現自己想要的人生

20多歲的你，往往都會處於迷茫狀態，但在邁入30歲前必須學會有自己的主見和想法，同時也要給自己一個明確的方向和目標，這樣才能有動力且努力地向目標邁進，讓自己擁有人生的自主權。

人大了再沒天真的權利，有些道理早點學懂，人生早點有得着：（按圖了解）

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2. 必須有自己的愛情底線，不原諒三番四次傷害你的人

一旦陷入了愛情這東西，要麼快樂，要麼痛似心扉，愛情也可說是很多人的軟肋。你必須記得，無論有多愛他，都要有自己的愛情底線，無需一而再再而三原諒傷害你的人！世界那麼大，總會遇到一個不讓你受委屈的人，何必為愛死去活來。

3. 有一份穩定且能養活自己的工作真的很重要

這是個看錢的時代，你必須努力賺錢，有一份穩定且能養活自己的工作，不依靠任何人，就靠着自己的努力擁有着安心的存款。雖說有錢不是萬能，但沒錢肯定萬萬不能，畢竟擁有經濟獨立才是最好的安全感來源！

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4. 多珍惜與父母待在一起的時光

你長大一歲，代表父母老了一歲，即使有多忙，都別忘了抽出時間來陪伴父母以及家人，好好善待他們以及珍惜在一起的時光，不讓自己留有任何的遺憾。

5. 朋友不需要多，只需要「真」

擁有幾個能舒服相處且在他面前你可以肆無忌憚，無需掩飾自己的真心朋友就足矣，真的無需勉強自己，更沒必要與那些相處不來的人交朋友。

6. 把怨天尤人的時間，用來反省自己

所有的抱怨都不會讓你變得成功，而只有反思自己的錯誤，從每次的錯誤中吸取經驗及學習，才能讓自己不再犯錯及成長。要明白，有些意外和宿命都是無法改變的事實，那就將這些事實化為經驗來學習吧～

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7. 好好生活，努力追夢，學會更愛自己，30歲的你依然動人

邁入30歲的你並不算老，但也不年輕了，在為理想和生活打拼的同時也別忘了好好生活及愛自己，同時也必須注重自己的健康，只有健康才是你最大的財富。

希望你能真正懂得以上這7個人生道理，並且一步一步慢慢去改變，也建議大家可以利用空閒時間多看書籍來提升自己的知識以及慢慢去了解更多人生道理！

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