見工｜不獲取錄應否寄感謝信？有人稱多此一舉　有人卻因此獲驚喜

求職期間，經歷各種大大小小的面試後，最痛苦的就是等待錄取通知的這段時間。



近日，就有一名女網友在網上討論區Dcard上發文表示，自己收到公司寄來的面試後不被錄用信件，事後她也決定回寄一封感謝信給這間公司，卻被朋友認為是「造成人家困擾」，讓她感到難受又焦慮。對此，就引來不少網友分享類似經驗，還有老鬼分享過往幸運經歷。

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一名網友在社群平台《Dcard》上發文表示，自己是一名的新鮮人，剛從研究所畢業就陸續向多間公司投遞履歷，並且也有心儀的公司要約她面試，「很用心的準備，面試的時候覺得表現的也還行，上週寄信後說有結果會告訴我，今天再次打電話詢問後晚一點就收到感謝信了」。

不過在難過之餘，她仍打算寄感謝信回覆公司，內容包含「詢問我哪裏不足能否給我一些建議等等的」但事主的朋友卻認為，通知未錄取已經很客氣，不應該再寄這種信。讓她相當擔心「這樣真的很造成人家困擾嗎？」

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帖文曝光後，引來不少網友的回覆，多數人都保持正面看法：

．「我覺得願意詢問改進的求職者很棒啊！但不是每間公司都能接受就是了，有遇過真的給我建議的公司，到現在都還記得那位面試官跟公司」

．「我有寫過，也有HR幫我詢問主管，真的給了滿多建議」

．「就在職場打滾10年的中鳥經驗而言，能看到年輕人願意來信詢問，我會很感動」



不過也有人認為持相反意見，認為沒有必要回覆：

．「如果面試者很多的話，可能也不會特別記得你，身為人資我是會有點不知道該怎麼回，有時候也不是你不好，只是有其他可能比你更適合的人選而已」

．「不用回，人好多，你如果問我我可能也不記得，基於尊重才發一下的」



此外，還有職場老鬼分享幸運的經歷：

「我的經歷是打過去問，第二天收到公司感謝信，我就上網爬文專業地寫一封求職感謝信，寄回去後的隔天人資電話通知，看到回覆的感謝信，昨晚主管有討論出開放其他空缺給我，原因是原本的職缺需要很有經驗的人能馬上上手，多給我的空缺可以給我這個資淺的人去，有老鳥帶，所以回覆錄取感謝信見仁見智」



不過，這位老鬼也補充：

「面試完不見得要寄一封，因為寄的文章不好會扣分，寄的好未必會加分，但今天妳很重視這家公司，就算是他發給妳感謝信，妳也可以回覆一下，切記先上網爬文章，一封感謝信的態度可以讓別人看得出妳在職場的高度」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】