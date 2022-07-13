見工｜面試時老闆「問一句」即不予取錄　網民安慰：不去也罷

面試是公司尋找人才的重要環節，也是觀察求職者的好契機。然而，就有一名女網友提到，日前去應徵工作，因為和上一個離職的人同間大學，遭到公司決定不取錄，讓她相當無奈，直呼「同個大學就錯了嗎？」掀起網友熱議。



事主在《Dcard》發文表示，最近去應徵新工作，被問到畢業於哪間大學，沒想到面試的老闆告訴她，「上一個也是這間大學的，做沒幾天就離職」，因此決定不予取錄，讓她超傻眼，忍不住大呼「到底同個大學就錯了嗎？」

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文章曝光後，引來網友紛紛留言：

·「他吃飽太閒？故意找你去洗臉的嗎」

·「換個角度，就算給你去了，也不會好過」

·「這種心態的公司，你會想去嗎」

·「有些老闆會有難以理解的『迷信』，只能說你運氣不好」

·「這種公司不用去也好啦，只會以偏概全，思維固化，常常套上不同濾鏡看人，工作下來應該很痛苦」



但也有網友分享：

·「有聽同事說過目前任職公司有特別不喜歡某一間大學，履歷看到連面試都不給」

·「之前實習的時候有聽說這種事，甚至跟很雷的人同個英文名字也會考慮」

·「很遺憾真的會，所以才會有甚麼企業最愛大學的評比，也才會有考上甚麼大學很重要的說法，人常常會因為某種第一印象就影響之後的決定」

·「之前我男友去面試一家公司是說，喔你是xx大學喔，然後冷笑說你們學校科系的人都很有個性欸，都做不久」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】