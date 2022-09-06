職場星座｜2022年下半年運勢排名公開　水瓶包尾　它愛情事業兼得

時光飛逝，2022年轉眼間只剩下一半了，不論上半年過得是好是壞，都應該拋開過去、放眼未來，台灣星座塔羅牌專家小孟老師分享，2022下半年受到五星逆行與水逆影響，運氣好壞都將會照輪，並提醒大家掌握好時機，只要調整好心態，一切都能順利向前看。



小孟老師在Facebook分析12星座2022下半年運勢，列出好運排名榜，並點出未來有幾個星座財運旺盛、有些則是戀愛機會多，要好好把握住這波運氣。

想知自己2022年下半年運勢如何，就要看看以下的排名：（按圖了解）

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第12名：水瓶座 - 踏實保守有耐心，財務好壞需自知

下半年的水瓶座受土逆影響，心態趨於嚴肅而保守，但是卻很實際，處事上更加有耐心，認真勤奮有責任感。財務上好壞參半，幸運的同時，要小心錢財來去一瞬間，因為賺錢踏實又努力，但是心地善良易被騙，尤其是款待朋友方面，小心因此與家人不和睦。

不過你們開朗樂觀，會願意學習更多新事物，下半年有很多旅行來往的機會，只是要小心容易在旅途中可能有麻煩產生。

第11名：山羊座 - 改革浪潮少不了，謹慎理財機會多

下半年的山羊座受冥王星逆行影響，想擺脫上半年的不平順，開始秘密為自己進行改造，改革的信念存在已久，但是風險也隨同存在，所幸強烈的性格、獨特魅力，以及冷靜的頭腦，有機會能夠穩定的朝目標前進。

除了原本的聰明伶俐，也變得更有學習力，懂得如何與他人良性溝通，不止是在事業或工作職場，連同家庭關係方面，也得到改善；雖然賺錢機會多，但是財務管理上也趨於保守謹慎。

第10名：金牛座 - 不甘平凡搞創新，心地善良好人緣

下半年的金牛座受天王星逆行影響，想要突破自我，覺得不應該再受限，創新的想法油然而生，有可能因此得到不同的新生活，變得更加獨立，也可能不會再流於傳統的平凡生活。

雖然獨樹一格，但是也更加有藝術魅力、獨特的領導能力與自信、做事熱情度大增。若是想追尋夢想的，容易在下半年達成目標; 你的樂觀、積極與快樂，也使得人際關係增加不少，更加有人緣。

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第9名：人馬座 - 快樂家庭要滿足，小額偏財好運來

下半年的人馬座，有機會在家庭方面感到更快樂與自在，對家庭擁有的一切很滿意與自信。家庭和諧，倍感溫馨，這樣的情況下，容易受到家庭有形與無形的幫助，資金、物品或是精神上的支持，明顯增加不少，若能知足，萬事將更完美。

也許在這樣的情況下，能夠有更好的娛樂偏財運，小額投資、樂透彩券或投機性的資產買賣，都有更多的好運相伴。

第8名：天蠍座 - 學習能力有創意，愛情享樂次數多

下半年的天蠍座們，在創意及溝通方面，明顯成長許多，還有學習能力也更佳的完善，能夠靈活的運用並表達自己的想法，使得與他人的互動，得到不少良性的回應，人際關係也改善許多，更有說服力。

在戀愛方面有更多的好運，很容易也更有機會遇到不錯的交往對象，尤其是在旅途中或是學習場所，除了容易有愛情上的享樂，也讓你們變得更加開朗。

第7名：獅子座 - 健康改善更樂觀，金融財務有回報

下半年的獅子座們，最明顯的應該是身體及心理狀況都健康不少，也讓你們心態更加樂觀的看待生活一切事物，能有更好的體能從事你們想做的事情及娛樂活動。

財務也有機會得到援助，不只是別人給的，也有一部分是自己投資的回報，例如基金、股票或保險之類的，若是有從事相關的金融事業，很高的機會可以在努力之下獲得良好的財務回報。

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第6名：天秤座 - 家庭幸福好溫馨，工作事業機會多

下半年的天秤座們，家庭會是你們的重心，影響你們的生活品質，而你們也會有能力給予家人更多的溫暖與幸福，並以家庭的美滿幸福感到自豪。當然你們也會得到家人及家族長輩的疼惜與關愛，不論是男性或女性，家庭和諧能為你們今年打開新的生活方式。

除了家庭，再來就是與工作或事業的合夥關係，下半年成功的機率提高不少，能增加更多的金錢報償，與事業拓展的機會。

第5名：巨蟹座 - 感情婚姻入佳境，精神壓力得舒緩

下半年的巨蟹座們，會有美好婚姻的情況出現，與愛人之間的相處，是相當的甜蜜幸福; 若是單身者，你們的溫柔浪漫，深受異性歡迎，所以別害羞，盡量表現自己，有機會找到美好的伴侶。

而一直以來的精神壓力，有機會在這一年得到舒緩，會有釋放壓力的機會，經由自己獨特的見解，夠把過去的不愉快，自行轉化成一種能量，成為他人心靈上的指導者。

第4名：處女座 - 職位晉升有機會，可靠負責受景仰

下半年的處女座們，對自己更加要求，在工作上也是個更可靠、認真又負責的好職員，容易受到同事或夥伴的欽佩與景仰，很有被賞識而晉升職位的機會。下半年也容易吸引到愛慕者的追求，可以好好運用今年的藝術創作能力，有助於提升戀愛機會，要找到心靈契合的對象也不是難事。

若是有機會，可以往外地發展或是旅遊，能夠為你們帶來新的視野與想法。

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第3名：雙子座 - 房事歡愉感情順，財富名聲要珍惜

下半年的雙子座們，房中事好害羞，卻又好滿意，愛情和諧，感情更順利。你們也更樂意投資自己，努力提升自己的實力，準確的直覺與敏銳度，在財務上會有傑出表現，也很有機會得到一筆巨大財富或事業，特別是來自親戚家人方面，若善加利用，能替自己開創新的終身事業。

於此同時，名聲也伴隨左右，你們有機會得到更好的社會地位及形象，影響力與日俱增。

第2名：雙魚座 - 愛情事業兩得意，樂觀善良福滿至

下半年的雙魚座們，多保持樂觀與善良的心，容易因此得到好的回報； 本身的魅力指數也增加不少，很可能更加受到團體朋友的歡迎與喜愛，所以請多參加社交活動；也有機會讓自身領導能力提升，使得事業更加成功，你們會因此變得較有自信，使得身心都更愉悅。

事業與財運都雙雙大為提升，愛情則可能因為團體活動而認識婚姻伴侶。

第1名：白羊座 - 獨特眼光有遠見，翻轉小人為貴人

下半年的白羊座們，交友圈更加擴展，自信樂觀的積極行動，為你們帶來的好運不中斷，銳利的眼光，使得你們更為有遠見。

下半年容易有獨特的理財觀念，雖然可能令人摸不透，特別是古董、古玩之類的收藏品，意外之財與賺錢機會隨之而來。準確的第六感與直覺特別的明顯，好好的運用，並善用你們的領導能力，在溝通上有機會將小人翻轉成意外的貴人。

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