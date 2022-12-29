2023年職場12星座｜2022頹氣快走！即睇各星座新年開運必做哪3事
2022年即將結束。想要有個好運的2023年，除了天助之外也得自助。
日本網站《ananweb》近來就分析十二星座，在2023年若是想要求得好運，就得先做哪三件事。
即睇12星座2023年3件開運必做的事：（按圖了解）
白羊座
1.將不安困擾在2022年內解決，別拖延到2023。
2.若想增加收入，比起羨慕別人，不如自己先在年底提早擬定對策。
3.別老是拘泥在自我身上，放寬心胸看待一切。
金牛座
1.捨棄不必要的堅持，積極挑戰新領域增加關注度。
2.找尋和自己志同道合的伙伴，讓2023年過得更順遂。
3.瞭解並事先統整好想要成長還缺甚麼。
雙子座
1.比起急着想要看到結果，更該好好調整屬於自己的節奏。
2.這一年的努力和2023的工作運息息相關，就算是麻煩的工作也不要輕易放手。
3.多找時間和自己的內心對話，讓自己創造不容易隨波逐流。
巨蟹座
1.別輕易滿足現狀，應採取更加追求成長的態度。
2.重視健康，早睡早起、培養運動習慣等。
3.無論於公於私，都要注意人際關係，儘可能取得信任。
獅子座
1.多採納他人意見，別被先入為主的觀念影響了。
2.在繁忙的年末時段，懂得隨時調適自己的狀態。
3.在2022年內，就及早決定好2023的目標為何。
處女座
1.好好發揮真心與人溝通，良好的對話將是2023年安心的基礎。
2.站在客觀角度，瞭解自己真正該完成的任務是甚麼。
3.貫徹自己的喜好，不輕易被他人影響。
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天秤座
1.瞭解自己的強項，重新建立自信心。
2.知道自己內心理想的生活是甚麼，為此下功夫追尋。
3.找尋自己憧憬的對象，效法對方而努力。
天蠍座
1.訂下想追求的自我輪廓，把握春天努力達成。
2.比起「必須做的事」，不如專注在「喜歡的事」上頭。
3.面對意見不同的人，不妨虛心瞭解對方的想法。
人馬座
1.探索自己的其他可能性，無論是外在還是內在。
2.整理出能夠讓自己放鬆的環境，創造能安心居住的空間。
3.構築可信任的能力關係，多找尋自己的有利靠山。
山座
1.以積極的態度廣結善緣，多多拓展人脈。
2.將自己的事擺在優先順位，為此多花點時間也無妨。
3.面對既往的成見，時時刻刻抱持着懷疑的態度。
水瓶座
1.不只是2023年，更該訂立往後的中長期目標。
2.別被趨勢沖昏頭，冷靜思考自己真正喜歡的東西是甚麼。
3.不管是戀愛還是工作，都應該審視自己的價值在哪。
雙魚座
1.無論公私領域，都抱持着全力以赴的態度去面對。
2.瞭解自己的長處，知道自己是個甚麼樣的人。
3.面對外在的刺激，堅定保持自己的立場。
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