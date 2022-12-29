2023年職場12星座｜2022頹氣快走！即睇各星座新年開運必做哪3事

2022年即將結束。想要有個好運的2023年，除了天助之外也得自助。



日本網站《ananweb》近來就分析十二星座，在2023年若是想要求得好運，就得先做哪三件事。

即睇12星座2023年3件開運必做的事：（按圖了解）

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白羊座

1.將不安困擾在2022年內解決，別拖延到2023。

2.若想增加收入，比起羨慕別人，不如自己先在年底提早擬定對策。

3.別老是拘泥在自我身上，放寬心胸看待一切。



金牛座

1.捨棄不必要的堅持，積極挑戰新領域增加關注度。

2.找尋和自己志同道合的伙伴，讓2023年過得更順遂。

3.瞭解並事先統整好想要成長還缺甚麼。



雙子座

1.比起急着想要看到結果，更該好好調整屬於自己的節奏。

2.這一年的努力和2023的工作運息息相關，就算是麻煩的工作也不要輕易放手。

3.多找時間和自己的內心對話，讓自己創造不容易隨波逐流。



巨蟹座

1.別輕易滿足現狀，應採取更加追求成長的態度。

2.重視健康，早睡早起、培養運動習慣等。

3.無論於公於私，都要注意人際關係，儘可能取得信任。



獅子座

1.多採納他人意見，別被先入為主的觀念影響了。

2.在繁忙的年末時段，懂得隨時調適自己的狀態。

3.在2022年內，就及早決定好2023的目標為何。



處女座

1.好好發揮真心與人溝通，良好的對話將是2023年安心的基礎。

2.站在客觀角度，瞭解自己真正該完成的任務是甚麼。

3.貫徹自己的喜好，不輕易被他人影響。



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天秤座

1.瞭解自己的強項，重新建立自信心。

2.知道自己內心理想的生活是甚麼，為此下功夫追尋。

3.找尋自己憧憬的對象，效法對方而努力。



天蠍座

1.訂下想追求的自我輪廓，把握春天努力達成。

2.比起「必須做的事」，不如專注在「喜歡的事」上頭。

3.面對意見不同的人，不妨虛心瞭解對方的想法。



人馬座

1.探索自己的其他可能性，無論是外在還是內在。

2.整理出能夠讓自己放鬆的環境，創造能安心居住的空間。

3.構築可信任的能力關係，多找尋自己的有利靠山。



山座

1.以積極的態度廣結善緣，多多拓展人脈。

2.將自己的事擺在優先順位，為此多花點時間也無妨。

3.面對既往的成見，時時刻刻抱持着懷疑的態度。



水瓶座

1.不只是2023年，更該訂立往後的中長期目標。

2.別被趨勢沖昏頭，冷靜思考自己真正喜歡的東西是甚麼。

3.不管是戀愛還是工作，都應該審視自己的價值在哪。



雙魚座

1.無論公私領域，都抱持着全力以赴的態度去面對。

2.瞭解自己的長處，知道自己是個甚麼樣的人。

3.面對外在的刺激，堅定保持自己的立場。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】