因星座被同事標籤為難相處？事主感無奈　網民卻力撐是「神隊友」

星座常常會讓人先入為主地判定一個人的性格，有一名網友就表示，同事與朋友們只要得知她是處女座，就會開始貼她各種負面標籤，讓她十分苦惱，「明明我就不是這樣的人啊」。



事主在Dcard以「有沒有不敢讓別人知道自己的星座」為題表示她每到一個新職場或新環境，就越來越不敢讓別人知道她的星座，同事或朋友只要一聽到她是處女座，就會一臉厭惡或開始貼各種標籤，「你可能就是那樣怎樣的人，或是你應該就是表現怎麼樣才像是處女座」，對方就會開始對她保持距離，自然就不會真的用真誠的心去了解她。

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她也發現，網絡票選最討厭的星座中，處女座總是在前三名，滿滿的負面評論包含最難相處、龜毛（吹毛求疵）、潔癖、個性不好、邋遢、機心重、雙標、自以為等等，很少看到有人說處女座的優點。

她接着說，每個人都是不同的個性且獨立的個體，並強調，從小到大的生活、教育與經歷，都會培育出不同的人，「跟星座到底甚麼關係，每次都莫名的中槍，明明我就不是這樣的人啊」。

網友紛紛留言︰

‧「我知道我的同事是處女座我會蠻開心的耶，我覺得能力都不錯，是龜毛但工作不就是要做好嗎，不要理那些人，反正你是來工作的，沒辦法熟絡就禮貌打個招呼就好」

‧「不會啊！我很喜歡跟處女座當同事，處女座很細心、很有規則感，共事起來很舒服」

‧「我也覺得處女座的工作能力都很不錯耶」

‧「處女座工作能力都不錯，完全是神隊友」



此外，有網民安慰說：

．「有人喜歡就會有人討厭，反之，有人討厭就會有人喜歡，與其想別人怎麼想，不如就做好自己本分就好了，這樣就對得起自己了」

．「拍拍，職場到社會都是這樣，所以收起無謂的思緒，低頭工作就好，工作不喜歡就換，一定有工作環境是妳覺得很舒服的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】