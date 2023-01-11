履歷｜被拒10次、沒技術背景　她靠「XYZ寫作法則」獲Google錄取

「沒有技術背景的我，終於被 Google 錄取了！」28 歲的田納西．華特（Tennessee Watt）是 Google 行銷經理，曾就讀商學研究所，專攻數碼創新領域，並以 Google Ads 商業模式為論文主題，畢業後一心想進互聯網、科技產業，但事情沒有想得那麼容易。



研究所畢業後，她在行銷公司打滾了幾年，屢次應徵科技業都沒有下文，甚至投了 10 次履歷給 Google，但全被拒絕了。最後一次，華特下定決心改變策略，用以下 4 個方式取得她心裏的夢幻工作。

1. 用 X-Y-Z 格式優化你的履歷

華特側面了解到 Google 招募人員習慣看 X-Y-Z 格式的履歷，每一條經歷都以「靠着做 X，達成了 Y，績效為 Z」來描述。

例如：

利用記者關注氣候議題常用的 hashtag #CoveringClimateNow，成功提升 2019 年舉辦氣候主題活動的關注度，相關影片增加了 700 次點閱。



用 X-Y-Z 格式可以確保別人知道你成就了甚麼、用哪些方式達成的，同時以斜體和粗體點出最厲害的成就，吸引徵才公司目光。 如果工作經驗中並沒有特別厲害的成果，也可以分享非工作經驗裏的額外技能，證明自己實力。

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2. 透過實體聚會找人脈

另一個成功讓華特進入 Google 的關鍵，就是她常造訪線下的科技業聚會，例如研討會和論壇，打通自己的人脈，分享給產業前輩他想加入的渴望。華特很幸運在一次活動中被帶去 Google 參訪，更深入了解公司。

在參加這些活動時，華特會努⼒向遇到的科技業員工提出問題，例如「哪些技能幫助你獲得了職位？」和「你的⾓⾊⼀天涉及甚麼？」。獲得此類問題的答案可以幫助你找到自己的技能差距，及早補強，也能掌握自己相對適合的職位。

3. 透過 LinkedIn 和人脈保持聯繫

也別忘建立線上人脈。華特在聚會中認識在Google工作的朋友，之後在 LinkedIn 上與他保持連繫，定期發佈對工作的看法和相關消息，也可以讓人脈圈看見自己的技能增長。出現職缺時，就可以請這些人脈協助「內部推薦」，保證你的簡歷一定會被招聘人員看見。

如果你無法觸及目標公司或目標領域職位的人，不妨從校友中搜尋適當人選，想辦法建立自己的 LinkedIn 人脈庫，增加被推薦機會。

4. 準備 5 分鐘厲害的自我介紹

華特創建了一套自我介紹的模板，巧妙描述自己的經歷、技能、角色，為團隊帶來哪些績效。你也可以套用此模板，循序漸進帶出你的價值，提升錄取率：

「您好，我是 XXX，目前任職於（公司名）的（職缺），主要為（目標受眾）提供（產品或服務）。在這份工作中我最常運用 A、B、C 技能來為團隊做出貢獻。」

「舉一個近期的案例，我使用 A 技能（或方法），替公司賺取了（報酬），達成比往常高 X 倍的績效。」

回溯：「在前幾份工作中，我也磨練出 X 技能和 X 經驗，可以協助公司 XXX。」

如此有條理的整理你的優勢非常重要，有助於未來公司快速掌握你的能力和具體可達成的目標，利用短短 5 分鐘，你就表現得比別人更出色。

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