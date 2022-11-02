履歷｜十年已轉7次工　非因她不懂忠誠　網民嘆自己事業運太差

許多人為了祈求自己找工作順利，會去廟裏求神拜佛，想找到理想工作。



不過日前有位網民發文抱怨自己「工作運非常不好」，她提到自己出社會10年，做過的公司幾乎都會倒閉，連投遞履歷都會怕被主管懷疑「離職原因亂寫」，讓她無奈表示「誰可以來拯救我的履歷？」

聘用她的公司都倒閉或停止營運了，難道她是個「企業不祥人」？（按圖了解）

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一名上班族在Dcard發文指出，她出社會已經10年了，做過7份工作，只有一份做了6年左右，其他的最短只有做1個月，而且離職原因也並非職場氣氛不佳、工作無法適應，而是「公司結束營運或倒閉」。

事主接着表示，她最近好不容易轉正職，結果公司又突然通知「停運解散」，擔憂自己每份工作的時間都太短，履歷不好看。她無奈指出「每次面試時，我寫離職原因是公司倒閉，都會怕主管懷疑是我亂寫」。

對此，網友幽默表示：

．「妳是地獄倒楣鬼」

．「對不起，我忍不住笑出來，妳的履歷完全可以理解被當亂寫，這經歷太離奇了」

．「雖然很抱歉，但這真的有點好笑，我以為的工作運很差是『同事上司相處不好、勾心鬥角互相捅刀』，原來是停運解散倒閉，這真的是有點厲害」

．「雖然很失禮，但我很想問，妳有沒有考慮開辦業務，並且跟客戶說『你想要哪間公司倒閉，我進去當職員』？」



也有同樣被裁員的上班族表示：

．「我剛畢業，目前第一份工作剛入職，結果我們明年要倒組」

．「好有同感的文，畢業5年，換了第4份工作，前面2家都倒組、第3份遇到會欺凌的同事，目前那位同事還持續霸凌新人，第4份目前做3個月，部門好像快不行了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】