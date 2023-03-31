Meta裁員｜前員工爆曾年薪149萬任招聘專員　公司卻半年沒請人

早前Meta傳出兩波裁員消息，最新一波更是裁員高達1萬人，有許多內部員工相當錯愕，還有一早起來發現丟工作的情況，然而一名前Meta員工就在抖音上發片表示，自己當時在Meta工作年薪高達19萬美金（約港幣149萬元），工作內容也相當輕鬆，可以說「幾乎沒有做事」。



綜合外媒報道，前Meta員工麥蒂（Maddie Macho）在抖音上發影片提到，自己當時擔任人資部的招聘專員，但當時公司根本就沒有招募任何新員工，這段時間至少有六個月，且大家都在瘋狂開會，「但到底為甚麼要開會？我們沒有僱用任何人！」

麥蒂也提到，除了團隊會議之外，也有很多時間在學習新的事物，Meta內部有相當完整驚豔的入職訓練，而自已的團隊內都是新人，就連主管都是，所以出現問題時，也不確定怎麼領導大家解決「我們都在試圖搞清楚沒有人知道答案的問題」。

Meta日前宣佈解僱1.1萬名員工，今年3月又裁員1萬人，並且宣佈凍結人事招聘，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，公司將力圖提高效率並且全力着重於較大的項目。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：前Meta員工爆料「我年薪576萬」沒事幹 連主管都是菜鳥「開會全一頭霧水」】