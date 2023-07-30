哥爾夫球肘｜類似網球手痛楚位置卻不同！可冰敷、戴護肘5招紓緩

編按：哥爾夫球肘是甚麼？為甚麼打工仔也會患上？以下內容節錄自《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》，且看香港註冊脊醫潘海勳醫生的講解。



「為什麼沒有打哥爾夫球也會得到哥爾夫球手？」

很多病人問我，我從來不打哥爾夫球，為什麼我會得到哥爾夫球手？是不是很奇怪？

哥爾夫球手名字的由來，其中一個原因是因為打哥爾夫擊球時，手肘內側的肌肉／筋腱受到拉扯，若果動作不停重複、姿勢不良或者用力過大，便很容易拉傷手肘內側組織，引致發炎。

哥爾夫球手又叫肱骨內上髁炎（Medial Epicondylitis），跟網球手的成因類似。只是哥爾夫球手患處為手肘內側，網球手為手肘外側。

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除了打哥爾夫球之外，哥爾夫球手更常見於長時間重覆使用前臂及手腕，如長期使用電腦重複打字的文職人員，廚師及家庭主婦等長期重複地手握或買餸拿重物。當然一些重複性動作的運動如哥爾夫球、羽毛球及保齡球也容易引致哥爾夫球手。

手肘內側有個凸出的點叫做內上髁，許多控制手腕屈曲的肌肉起點由這點為源頭。當手腕彎曲（手掌向天）過度使用或扭傷會引致筋肌發炎，導致局部疼痛紅腫，甚至引致手腕無力。

當遇到以上情況時，請停止會引致疼痛的動作，找醫護人員處理。

常見的處理方法：

．休息手部，停止引致疼痛的動作；

．如有紅腫痛熱，建議可以用冰敷（如果不肯定，詳情請向醫護人員查詢）；

．適當手腕屈肌伸展運動，輕柔按摩；（伸展時，掌心向天，手肘盡量伸直，感覺到拉緊，維持10至15秒，重複五至八次，每天三組）

．適當儀器治療，如超聲波，干擾波，激光甚至衝擊波或骨骼調整；

．佩戴適當護肘（詳細請向醫護人員查詢）。



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潘海勳，脊骨神經科醫生，美國脊骨神經科醫學博士、兒童脊醫證書（CACCP）、香港理工大學物理治療榮譽理學士、香港註冊脊醫。



（紅出版授權使用）

書名：《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》

作者：香港執業脊醫協會

香港執業脊醫協會創立於2000年1月，旨在香港推廣脊骨神經科服務。時至今日，香港執業脊醫協會已經發展成為全香港最大的脊醫業專業團體。絕大多數的會員，都是全職在香港執業的脊醫，為大眾提供專業脊醫醫療服務。



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

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