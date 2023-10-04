入職首日已感覺怪怪！老闆突對她有一工作要求　新人不忿秒速辭職

隨着畢業季進入尾聲，不少初入職場的社會新鮮人無不希望早到心儀的工作，但求職時務必要確認好工作內容，否則與實際落差太大反而會感到不適應，近日有一位女網民分享自己的經歷，說明最近應徵上35K（台幣，下同）的行政助理，沒想到上班第一天就感到不對勁，第三天老闆又提出不合理的要求，使她毅然決然選擇求去。



該名女網友於Dcard發文表示，找工作時選擇從事一份35K的行政助理，最終也順利入職，只是這位女事主也坦言「報到第一天就覺得整個怪怪的說不上來，由老闆親自教導，做到哪教到哪，但卻沒頭沒尾」，甚至第二天就要她獨立上手，若是沒完成，老闆還會直言「昨天已經說過又忘記喔？」

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而更讓女事主不滿的點在於，工作內容與能力只寫着「跑銀行匯款、一般行政訂單處理」，科系和語言技能也沒限制，但老闆卻要求她處理外國客戶來信，加上郵件內有着許多專有名詞，無法處理的她求助老闆，沒想到對方卻回應「奇怪大學都沒有教嗎？奇怪妳不是國貿嗎？怎麼都看不懂啊？回去唸英文」，甚至揚言「下個月考英文，考沒過不用來了」，這樣的行為使女事主相當傻眼，強調「我不是國貿畢業的，不知道是不是發錯錄取通知，況且徵人上面也沒寫到需要英文中等以上」，於是入職第三天果斷離職。

對此，不少網友見狀指出：

．「我覺得你老闆是真的有心要教妳欸，會拿書出來給妳，他應該蠻有心的」

．「老闆有心要教你，而且讀完英文書收穫的也是妳，也沒有損失吧」

．「這樣就逃？難怪我們這個世代被說草莓」



但也有人認為：

．「工作內容跟實際有落差本來就不合理了，何況看文中老闆的語氣感覺就是自視甚高，連原PO是不是國貿畢業也沒搞清楚就噴人，沒人耐的住」

．「最好丟給你一本英文書叫你讀一個月，英文程度就好到可以和外國人對話了，再說了和國外客戶溝通聯繫，聽說讀寫都要有個水準，避免溝通出問題，今天是這家公司的老闆搞不清楚狀況，自以為是的認為讀國貿英文能力就會很好」



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