被老細使到盡　人工6年沒加　事主想辭職公司竟提出刻薄條件挽留

許多人進入職場後，即使工作量不斷增加，薪水卻遲遲不漲。



一名網民在Dcard工作版發文分享自己的經歷，她在公司工作6年卻只領27k（台幣，下同），上司還常常以各種理由要求她支援各項工作，薪水與工作量不成正比，讓她感嘆實在太超過。

以這麼刻薄的條件挽留員工，這間公司及這位老細有多黑心實在顯而易見：（按圖了解）

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事主提到，當初應徵「業務助理」的職位，工作半年後，上司卻以「不希望妳只把自己定位在一個業助身分上」為由，替她增加許多和業務無關的工作。事主認為自己就像打火隊，現場需要人，她就要去現場幫忙，要稽核了，就去幫忙處理稽核資料。

「今天是業務助理，明天是文管人員，後天是品保人員，大後天是生管助理，大大後天庫存不夠無法出貨，上司跑來責怪我為甚麼沒有控管庫存？為甚麼不會撥時間去倉庫盤庫存？這時候我又是倉管人員了。」事主更表示，連其他部門的同事都會問她：「妳真正的職務是甚麼？為甚麼感覺妳全部的事情都包辦？」

事主也將自己與上司的對話內容貼出來，當她向上司提出工作量過多，薪水卻沒有增加的質疑時，上司只說：「其他人要做的事情不比妳少，妳也知道公司最近業績不是很好，疫情剛趨緩，我也沒有時間跟上面的人談加薪」。

當事主回應「那我就做到9/30」，上司一聽她要離職，便連忙改口說會去跟上面的人爭取看看。結果最後上司告知事主，上面的人願意將薪資從2萬7調漲至3萬，前提是除了原本的工作之外，必須再加工作量，公司所有部門的稽核文件都要交由她來處理。

網民紛紛直呼離譜，在貼文底下留言建議事主趕快離職：

．「真心覺得你還是離職，找其他工作，薪水的都會比現在公司高」

．「做這麼久這麼多才拿3萬」

．「2萬7可以待6年⋯你怎麼辦到的」



也有許多人分享類似經驗：

．「助理只是好聽的職稱，其實是打雜的，哪裏有坑補哪裏」

．「業務助理好像都這樣，尤其是小公司⋯而且這些其他工作他們會說是『上司臨時交辦事項』」

．「我之前的工作就是這樣，本來應徵採購助理，後來被調到做業務助理，但同時又要忙生管製程的東西，也是辦公室一堆人的職代」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】