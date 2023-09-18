老細愛鬧人　新同事不忍跟他頂嘴　結果他的敢言令其他同事受罪

職場上每位上司的個性皆不相同，有網民在Facebook「匿名2公社」透露，公司的上司很愛罵人，同事若一做錯事便會被罵個不停。他說明，近期新進的一位同事在看到上司罵人時，會主動和對方嗆聲，數次之後，上司也漸漸不再罵人，但同事們的考績卻越來越低。



不平則鳴？面對不公義，原來不是人人都想起來反抗！（按圖了解）

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事主表示，他的上司很喜歡罵人，只要有同事一做錯事，便會被對方瘋狂飆罵。他指出，前陣子新來一位同事，當上司開始罵人時，新同事便會主動跳出來與上司互嗆。

事主透露，新同事與上司互嗆幾次後，對方漸漸不再責罵下屬，但大家的考績卻越來越低。他說明，原先同事們的每月考績都在B+，但上司在近期都只給大家B，只會偶爾給少數幾人B+。事主分享，原本同事若不小心做錯，上司都會選擇掩護，最近則改為直接上報公司，害的每位同事因此少領好幾千元台幣獎金。

上司的變化讓許多同事吃不消，事主表示，現在公司內很多人都不喜歡那位新同事，認為是對方強出頭才讓大家考績變差。他也無奈直言「本來明年打算領年終後，去日本泡湯的，照目前的考績來看，去日本的行程真的要泡湯了」。

不過，一眾網民在閱讀完貼文後，都不挺事主的想法，並表示將工作做好是本分：

．「上司這麼做就是要你們去欺凌人家的啊....到時新人走是你們的問題，工作做不完也是你們造成的」

．「做錯事不檢討，還怪好心人」

．「做錯被罵不應該嗎？做錯考績扣分不應該嗎？上司要不要掩護你們，是他的選擇，但把這事賴在新人頭上就是你們的問題了」

．「新同事沒錯，是上司有問題，反正都被亂打考績，是時候悍衛自己權力」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】