2024龍年運勢｜金、黑3色銀包有助開運旺財！4種顏色要避免得破財
撰文：中天新聞網
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新的一年剛開始，許多人都會更換錢包，希望能換來好的財運。
台灣名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，龍年有3種顏色的錢包最旺財，同時也有4顏色恐讓人破財，需多注意。
銀包顏色的不同，或可影響你今年的財運！（按圖了解）
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3種錢包顏色適合招財、存錢
1. 「金色系」錢包
金色代表錢財的象徵，有助投資、事業、財運，顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助。
2. 土色系「咖啡色、棕色」
旺財又聚財，咖啡色調錢包給人一種沉穩、安心的感覺，喜歡低調的人可選擇。
3. 「黑色」錢包
黑色沉穩、內斂，能聚財又不漏財，好搭配、不易髒，且男女通用。
4種錢包顏色無法招財
1. 紅色
紅色雖能招財，但無法幫你守住裡面的錢，錢來得快去得更快，紅色代表「赤字」，想存錢的人不適合用紅色錢包。
2. 粉紅色
粉紅色或玫瑰色錢包可招桃花，適用想有桃花運的單身女性，但聚財能力差，容易散財。
3. 白色
白色錢包會有一窮二白，代表空空如也或錢容易花掉，錢包裡乾乾淨淨，除非你命盤與白色相合。
4. 淺藍色
藍色在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般，流走不復返，在皮夾的開運選用上，應儘量避免挑選，尤其是水藍色、淺藍色。
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