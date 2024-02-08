2024龍年運勢｜金、黑3色銀包有助開運旺財！4種顏色要避免得破財

新的一年剛開始，許多人都會更換錢包，希望能換來好的財運。



台灣名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，龍年有3種顏色的錢包最旺財，同時也有4顏色恐讓人破財，需多注意。

銀包顏色的不同，或可影響你今年的財運！（按圖了解）

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3種錢包顏色適合招財、存錢

1. 「金色系」錢包

金色代表錢財的象徵，有助投資、事業、財運，顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助。

2. 土色系「咖啡色、棕色」

旺財又聚財，咖啡色調錢包給人一種沉穩、安心的感覺，喜歡低調的人可選擇。

3. 「黑色」錢包

黑色沉穩、內斂，能聚財又不漏財，好搭配、不易髒，且男女通用。

4種錢包顏色無法招財

1. 紅色

紅色雖能招財，但無法幫你守住裡面的錢，錢來得快去得更快，紅色代表「赤字」，想存錢的人不適合用紅色錢包。

2. 粉紅色

粉紅色或玫瑰色錢包可招桃花，適用想有桃花運的單身女性，但聚財能力差，容易散財。

3. 白色

白色錢包會有一窮二白，代表空空如也或錢容易花掉，錢包裡乾乾淨淨，除非你命盤與白色相合。

4. 淺藍色

藍色在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般，流走不復返，在皮夾的開運選用上，應儘量避免挑選，尤其是水藍色、淺藍色。

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