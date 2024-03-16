福建、甘肅、江蘇、安徽的名字由來　竟是兩城各取一字合組省名？

中國有34個省級行政區，它們歷史、地理各有特色，名字的由來各有故事，其中有4個省的名字，是從兩座重要城市各取一字合組而成，大家知道是哪4個省嗎？



福州＋建州＝福建 「閩」歷史更悠久

福州一直是福建省的政治、經濟、文化中心，人口有800多萬。但作為省會城市，福州的人口在全省只排第二，福建省人口最多的城市是泉州。圖為福州市景和該市的西湖。（視覺中國/當代中國授權）

這4個「組合式」省名之中，出現最早的是東南沿海的福建。

如今福建所在地方，古時稱為「閩」，2000多年前的秦代已被納入中原王朝統治範圍；「閩」後來也成為了福建的簡稱。

建州在歷史中屢經分合，成為現在的縣級市建甌。圖為當地藝術團表演傳統文藝活動「建甌挑幡」。（視覺中國/當代中國授權）

到唐開元年二十一年，亦即公元733年，中央政府為加強當地邊防，設立主理軍事的「經略使」，「經略使」的名稱就從轄下最重要的兩城──福州和建州各取一字，合組為「福建經略使」；這是福建的名稱第一次出現。

歲月悠悠，此後一千多年中國的行政區劃多有改變，惟福建的名字保留下來。如今福建人口有4,000多萬，經濟發展迅速。

甘州＋肅州＝甘肅 源自西夏的地名

甘州現是張掖市的一個區；該市地處河西走廊，祁連山北麓。（視覺中國/當代中國授權）

而福建的「福」（福州），一直是該省政治、經濟、文化中心和省會。「建」（建州）重要性卻漸漸下降，後來屢經分合，成為了目前的建甌；建甌是縣級市，屬南平管轄。

第二個出現「組合式」省名，是地處西北的甘肅。甘肅是中華民族重要發祥地之一，亦是古代絲綢之路必經之地，有數千年的歷史文化底蘊。

肅州現屬酒泉市；酒泉現在只是甘肅一個普通城市，再沒有古時的戰略重要性。（網上圖片）

甘肅這名字取自當地的甘州和肅州。甘州、肅州地處河西走廊中部，扼守絲綢之路交通咽喉，古時為兵家必爭的戰略重地。不過甘州和肅州的名稱是南北朝和隋朝才出現的，它們有更古老、更為人知的名稱，就是張掖和酒泉。

要特別一提的是，「發明」甘肅的不是中原王朝，而是党項人建立、宋朝年間一度割據該片地區的西夏政權（公元1038至1127年）。

江寧＋蘇州＝江蘇 清朝出現的省份

古時的江寧就是現在的南京。圖為南京最著名旅遊點秦淮河。（視覺中國/當代中國授權）

西夏重軍事建設，有軍隊分鎮各地，其中在河西走廊的一支命名為「甘肅軍」。這支部隊的設立，首次把甘州和肅州首字連結起來，自此「甘肅」便成為一個完整的地理名稱，並沿用至今。

現今甘州和肅州的名稱仍在，甘州是張掖市的一個區，肅州則是酒泉市的一個區，都是核心城區所在。當然，隨着時代變化，它們的戰略地位已不能與千百年前相比。

說起蘇州，大家馬上想到的是園林？其實蘇州已是工商業發達、有1,600萬人口的大城市。圖為雲海中的蘇州市摩天大廈。（視覺中國/當代中國授權）

最後兩個「組合式」省名是江蘇和安徽，屬清朝同一時期「產物」。

在清朝初年，現今的江蘇、安徽兩省和上海市一帶，均隸屬於江南省；該省會設於江寧，亦即現今的南京。

安慶＋徽州＝安徽 徽州文化底蘊深

天柱山是安慶名勝，素有「江淮第一山」之稱。（網上圖片）

後來該省分拆為「江南左」和「江南右」兩部份，至康熙六年（1667年），「江南左」取境內兩大城安慶、徽州的首字，取名安徽；「江南右」則取江寧、蘇州的首字，稱為江蘇，安徽和江蘇兩個省名由此而來。至於上海脫離江蘇成為直轄市，是近代的事。

這順帶一提，看清朝背景電視劇，常會聽過「兩江總督」這個官。但這個「兩江」不是江南左＋江南右，也不是江蘇＋浙江，而是江南＋江西，其管轄範圍大約是如今江蘇、安徽和江西。

徽州現屬黃山市，但一直有人呼籲把黃山市改名徽州市，因為徽州有更深厚文化底蘊。圖為徽州傳統建築。（網上圖片）

話說回來，江蘇的「江」（南京）和「蘇」（蘇州），現今仍是該沿海省份的最重要城市，南京是省會；蘇州則是人口超過1,600萬大城，且經濟規模多年保持全省第一，更勝南京。

安徽的「安」（安慶），曾為安徽的省會200多年，但20世紀40年代抗戰勝利後，地位漸被合肥取代，目前該市的經濟規模在省內不入三甲。而有更深厚文化沉澱的徽州，現在屬黃山市範圍，稱為徽州區。

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