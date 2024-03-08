中國八大菜系是什麼？　粵菜還分為3種風味？

中國地大物博，因歷史、地形、氣候、飲食文化的不同，形成了各式各樣的菜餚流派，最著名的有「八大菜系」，大家知道是哪八個嗎？



中國八大菜系，分別是魯菜、川菜、粵菜、江蘇菜、閩菜、浙江菜、湘菜、徽菜。

魯菜，起源於山東，是歷史最悠久和難度最高的菜系之一，口味鹹鮮為主，精於製湯和烹調海鮮，代表菜有一品豆腐、白扒四寶、九轉大腸等。

明清時期，魯菜是宮廷御膳之一，對京津和東北地區影響深遠。圖為九轉大腸。（視覺中國/當代中國授權）

川菜，起源於四川和重慶一帶，菜式多樣，口味以麻辣為主，多用辣椒、花椒、豆瓣醬來調味，善用小炒、乾煸、乾燒等做法，代表菜有回鍋肉、宮保雞丁、麻婆豆腐等。

粵菜，起源於廣東，由廣府菜、潮州菜、客家菜3種風味組成，口味鮮香為主，清而不淡，講求還原食材本身的鮮味，代表菜有白切雞、煲仔飯等。

廣府菜（廣州府菜）是粵菜的代表，也是香港飲食文化重要的組成部分。（Getty/當代中國授權）

江蘇菜，一般稱為蘇菜，由南京、徐海、淮陽和蘇南4種風味組成，口味偏甜，講究選料和刀工，注重配色，因此多以醬油和老抽來調味，代表菜有小籠包、獅子頭、松鼠鱖魚等。

閩菜，起源於福州，口味鮮香多湯為主，以烹調山珍海味著稱，善於用紅糟、糖醋調味，代表菜有佛跳牆、太極芋泥等。

蘇菜，即江蘇菜系，是繼魯菜後宮廷第二大菜系，如今的國宴仍以蘇菜中的淮揚菜為主。圖為菊花豆腐湯。（Getty/當代中國授權）

浙菜，以杭州、寧波、紹興、溫州4種風味組成，口味清淡為主，善於烹調河鮮，追求食材味道上的互補，代表菜有龍井蝦仁、西湖醋魚等。

湘菜，又稱湖南菜，口味注重酸辣、鹹香和濃鮮，善於製作煙熏臘肉，有濃厚的山鄉風味，代表菜有臭豆腐、剁椒魚頭、臘味合蒸等。

川式菜，由川菜和湘菜組成，兩種菜系口味以麻、辣、鮮、香為主，近年深受年輕人喜愛。（Getty/當代中國授權）

徽菜，起源於安徽一帶，菜品講究重油、重色、味濃，口味鮮辣為主，善於烹調山珍水產，代表菜有臭鱖魚、毛豆腐、刀板香等。

中國八大菜系，你最喜歡哪一種呢？

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