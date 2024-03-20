賞花遊園睇美景！廣州百位漢服愛好者參與主題活動　感受古典意蘊

3月17日，余蔭山房舉辦漢風主題百花點心宴活動，參與者全部身穿漢服赴宴，感受古人雅致生活。活動當天，身穿正規形制漢服的遊客均可免費入園。



為了契合百花點心宴的主題，活動中所有點心都以花為樣式或食材專門設計製作，場景佈置、擺設等也都含有花的元素，極富詩意與韻味。參與者除了可以品嘗美味的點心和花茶外，還可以攜手遊園賞花逛集市，觀看才藝表演，參與互動通關遊戲。

余蔭山房同步啟動了「四季餘蔭」全年攝影大賽。2024年3月至2025年2月，余蔭山房會分四個時間段，分別以「春、夏、秋、冬」為主題進行徵稿，每個季節都會搭建特色主題場景，安排模特進行攝影采風，讓攝影師能夠多角度、多層面記錄余蔭山房之美。大賽除了設置全年獎項外，每個季度也都分別設置了獎項，獎金、獎品豐厚。其中，春季的主題為「春之細語」，目前已開始徵稿，徵稿時間截至5月31日，在余蔭山房拍攝的符合「春」主題的作品均可投稿。

據悉，此次的百花點心宴活動是為了配合3月23日開展的余蔭山房第四屆朱頂紅精品展而設置的，此次花展期間，將展出美國、荷蘭、澳大利亞、南非、日本等多個國家以及國內育種名家培育出來的朱頂紅精品數十種，讓遊客能夠盡情遊園賞花，感受春日美景。