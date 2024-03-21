5個大學賞花勝地　媲美日本的櫻花園在哪？　廣州擁5千株紫荊花海

陽春三月，正是賞花時節。香港中文大學的櫻花無人不知，原來內地許多大學，都是「限時」賞花勝地，由南到北，由東到西，櫻花、海棠、紫荊，各佔春色，美不勝收，每年都吸引許多人到來打卡。這些大學賞花勝地，大家去過嗎？



大學賞花勝地｜武漢大學櫻花園

說到大學賞花勝地，最出名的應該是位於湖北的武漢大學。

每年三月的賞櫻季節，校園裏約1,000株櫻花相繼綻放，燦若雲霞，成為武漢獨特的風景線，每年吸引上百萬人到來賞櫻。

大學賞花勝地｜武漢大學櫻花被視為中日關係變遷的見證，舉國聞名，每年的武漢大學櫻花節都吸引數百萬人慕名而來。（視覺中國/當代中國授權）

武大櫻花，歷史悠久，第一代、共20株櫻花樹是侵華日軍所種，不過早已凋零；現在大家看到的櫻花樹，有少部分是1972年中日邦交正常化後、日本所贈送，大部分是由科研人員所培育的，或是從中國其他地區移植而來。

大學賞花勝地｜同濟大學櫻花操場

同濟大學是上海名校，創辦於1907年，尤其以建築專業最為知名。

每年三月尾至四月初，同濟大學的校園就成為賞櫻勝地。

大學賞花勝地｜櫻花盛開期間，同濟大學學生會也會舉辦櫻花節系列活動，上海各大高校學生都會參加。（視覺中國/當代中國授權）

長約200米的櫻花大道，穿越校園，春色爛漫，賞心悅目，吸引許多攝影、花卉愛好者到來。

大學賞花勝地｜南京林業大學櫻花大道

每年三四月間，是江蘇南京林業大學櫻花盛開的季節。

位於老圖書館與生物技術大樓之間的櫻花大道，變成一片粉色花海，櫻花品種多達10幾種，包括日本早櫻、日本晚櫻、山櫻花等。

大學賞花勝地｜雲南大學的翠湖校區，擁有百年歷史，雖然面積不算大，但擁有深厚的人文底蘊，擁有百年歷史的會澤院，是大學的標誌性建築，亦是賞花勝地。（視覺中國/當代中國授權）

站在櫻花大道一端，放眼望去，滿目雲霞，微風吹拂，櫻花雨下，浪漫醉人。

在櫻花季期間，南京林業大學的學子們也會舉辦櫻花主題的文化節，向遊人展現這所學校的文化魅力。

大學賞花勝地｜雲南大學垂絲海棠

三月昆明，處處飛花，翠湖之畔，雲南大學的垂絲海棠又到了盛開的時候。

大學賞花勝地｜雲南大學的翠湖校區，擁有百年歷史，雖然面積不算大，但擁有深厚的人文底蘊，擁有百年歷史的會澤院，是大學的標誌性建築，亦是賞花勝地。（視覺中國/當代中國授權）

整個校園仿佛被簇擁在雲霞之中，清風拂過，落英繽紛，難怪這裏被譽為中國十大最美校園之一。

垂絲海棠，又名福建山櫻花，是中國特有的植物，大多生長在四川、安徽、雲南、陝西、江蘇、浙江等地。

大學賞花勝地｜華南農業大學紫荊花海

曾經參與揭秘新冠病毒起源的華南農業大學（簡稱「華農」），原來也是一個賞花勝地。

大學賞花勝地｜華農校園內的紫荊花數量超過5,000株，主要來自校友捐贈，紫荊也是華農的「校花」。（網上圖片）

坐落於「花城」廣州的華農校園，是廣州賞花勝地之一。每年春天，校園裏的櫻花、紫荊花、睡蓮等等競相盛放，姹紫嫣紅，吸引數以10萬計的遊客慕名而來。

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