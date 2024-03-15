深圳4個絕美賞花勝地　百畝油菜花海即將消失！內附交通詳情

踏入三月初春，全國各地都紛紛迎來繁花盛開的景象，與我們一河之隔的深圳亦不例外！今個春天，如果想來一趟短途的北上賞花之旅，以下介紹的4個深圳賞花勝地記得收藏了！



深圳賞花｜園博園匯芳園 簕杜鵑開滿屋檐 古韻十足

首先要介紹的賞花勝地，是位於深圳園博園的匯芳園。

匯芳園是一處具有潮汕風味的嶺南園林，三面環山，建築精巧，工藝講究，青瓦白牆的小屋搭配泥塑、彩繪、金漆、木雕等潮汕民間傳統工藝，極具特色。

不過，要説到匯芳園最美的景色，當屬春天盛開的簕杜鵑花。簕杜鵑又名三角梅，每年3月初起，粉白色的簕杜鵑開滿整個園博園，以匯芳園的最為茂盛。

簕杜鵑猶如瀑布般從古色古香的屋檐傾瀉而下，姹紫嫣紅，在飛檐斗拱和彩雕白牆的襯托下，盡是詩情畫意，充滿中式古典之美。

花期：3月中旬至4月初

交通：地鐵1號線「竹子林站」

深圳賞花｜光明歡樂田園 百畝油菜花海 如置身童話國度

春天賞花，又怎可以少得油菜花呢？

每年2月下旬至3月中旬，深圳光明歡樂田園就會被大片大片的油菜花所包圍，所到之處滿目金黃，形成一片震撼的花海景觀。

光明歡樂田園油菜花田占地逾40萬平方米，場面壯闊，置身其中就像走進了一個花海迷宮一樣，被金黃的油菜花重重包圍，成為了田園畫中的一人。

值得一提的是，在油菜花田的不遠處，坐落了一條高架鐵路，這裏其實是贛深高鐵的線路，大家幸運的話，還可以利用錯位攝影，拍下一輛輛列車在油菜花田飛馳而過的畫面！

花期：2月下旬至3月中旬

交通：地鐵6號線「圳美站」，導航「光明小鎮歡樂田園-北門」步行或乘車前往

深圳賞花｜十里杜鵑花長廊 雲霞襯托 梧桐山最「仙」景觀

深圳第一高峰梧桐山，自古便是熱門賞花勝地，每年3月中旬開始，就能迎來梧桐山杜鵑花盛開的景況。

梧桐山上種植的杜鵑花多達上百種，分布於小梧桐周邊，像是春鵑園、夏鵑園、東鵑園、杜鵑谷等多個賞花點，打造出十里杜鵑步道的景觀，其中最著名的是擁有「花中西施」之譽的毛棉杜鵑。

毛棉杜鵑可謂是梧桐山的「鎮山之花」，在這裏擁有全國面積最大的毛棉杜鵑群落，春暖花開之時，毛棉杜鵑開滿整座山頭，層林浸染，整座山頭頓時都被一片又一片粉紫色的雲霞所籠罩，宛如仙境一般。

需要注意的是，梧桐山是需要爬山的，因此建議大家要提前準備礦泉水、行山杖、帽子等裝備，前往賞花就更得心應手了。

花期：3月至4月

交通：地鐵2號線「蓮塘站」，步行導航至「登雲道」，步行約600米

地鐵2號線「梧桐山南站」，步行導航至「梧桐山風景名勝區-南四門」，步行約800米

深圳賞花｜寶安五指粑公園春日盛宴 月季花開爭相鬥艷

三月春風起，月季迎客來。今年以月季為主題的「2024深圳月季賞」，自3月8日起，覆蓋深圳全市5個公園，除了大家比較熟悉的人民公園外，位於寶安區的五指粑公園同樣美不勝收。

五指粑公園面積逾3.3萬平方米，園區共種植了過百種中外月季，像是有中華古月季、藤本月季、現代月季等品種。

每年3月，這些月季花都會開得艷麗，花團錦簇，有紅色、黃色、橙色、粉色不等，仿佛置身於一個迷人的花花世界，浪漫氛圍十足。

除了美麗的月季花海，五指粑公園還有曲廊、小橋流水、魚池景觀等構築，展現出嶺南園林的特色，假日時與三五知己在公園漫步，或在曲廊上駐足停留，或在草坪上野餐休嬉，一邊欣賞姹紫嫣紅的花海美景，相信一定十分寫意！

花期：3月初至3月底

交通：地鐵6號線「鳳凰城站」，轉乘M387公交到「田洋六路」下車，再步行約15分鐘左右到公園

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