春季也能賞楓葉！韶關新豐第三屆｢春楓節｣開幕　更有漢服巡遊活動

秋冬楓葉常見，春季紅楓難得！在韶關市新豐縣黃磜鎮茶峒村的嶺南紅葉世界就有一大片春天會變紅的楓葉，今年的觀賞期預計持續到4月底。3月24日，第三屆春楓節在嶺南紅葉世界開幕，結合不一樣的春日「楓」景，打造新豐楓葉旅遊文化形象，打響「嶺南避暑勝地、灣區路游天堂」的金字招牌。



第三屆「春楓節」以「煙花三月看春楓」為主題，活動現場，舞蹈《茶山情歌》《卜卦》《楓葉情》、有獎搶答、漢服秀等節目獲得了觀眾陣陣掌聲。同時，景區還在茶田中設置了三角屋、茶園長廊、「楓」雅頌、品茶室等場景，方便遊客拍照打卡。

韶關新豐第三屆「春楓節」開幕（羊城晚報）

在百畝茶香裡領略紅楓之豔，在弦歌雅韻中邂逅國風之美，不知是漢服紅妝喚醒了漫山紅葉，還是萬千「楓」情裝扮了國風古韻，總歸是乘「楓」而來，盡興而歸。遊客鄭女士告訴記者：「之前有見到網上的活動推介，特別感興趣，就從翁源開車過來，一路上來的時候就有一種油畫的質感，然後走進來也很放鬆，踏青的感覺特別開心。我覺得春天就應該多出去走走，去看一看萬物復蘇。楓葉給我的感覺很浪漫，風景也特別美好。」

韶關新豐第三屆「春楓節」開幕（羊城晚報）

據介紹，嶺南紅葉世界占地約4000畝，平均海拔1000米，目前園內生長著數萬棵四季火焰楓，3至4月正是火焰楓「新葉」繁茂之時，萬千楓葉錯落於茶田間，紅綠相映，連片成景，成為一道亮麗的「楓」景線。

紅楓（羊城晚報）

嶺南紅葉世界景區負責人李陽表示：「今年因為天氣原因，紅楓觀賞期會延續到4月底。借著打造五彩茶園的契機，我們以茶園配合楓葉，紅綠相配來配套打造，整個園區面積達到了400畝左右。春楓節期間，每逢3月份的週末，我們會舉辦春楓市集、楓動會、楓雅頌、漢服巡遊等活動。」