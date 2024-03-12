大美嶺南｜江門鶴山大雁山：踏遍春山　雁影波光

【編者按】二月二，上春山。浩蕩的東風把海上的雲團磨勻，揮灑在西江，山巒疊嶂、泉潭平湖，氤氳的水霧，勾勒著一幅朦朧的水墨畫，恍惚間一只大雁展翅直撲西江俯首飲水。羊城晚報《大美嶺南》走進江門鶴山大雁山，置身廣佛西出第一景，極目千里，風光無限。



大雁山位於鶴山東部，西江下遊西岸。奇石競秀，西江秀水潺潺繞山而過，滋養著這方綠野仙境。從山腳開始攀爬，沿山路而上，踩在松軟的泥土上，每一步都伴隨著春天的馥郁。沿途的樹木嫩綠欲滴，形成了一道綠色的長廊，浮動的霧氣讓人恍惚仿佛來到了畫卷中的世界。

來到雁鳴谷，進入了春的懷抱，溪水潺潺，水聲叮咚；鶯鳴雀和，娓娓動聽；野花競放，五彩斑斕；整個山谷浮動著春的氣息。

向上攀爬到半山腰，一側建有以巨石砌成的「洞天」和仿古建築「半山閣」，另一側獅子峰上，有一座二層六角獅子亭掩映在松濤綠幢之中，亭後有一尊怪石，形狀大小酷似真獅。沿山腰的小路扶欄拾級而上，到達山頂，來到雁山平湖，樹木郁秀，湖光激湘。湖面如鏡，平靜而深邃，飄蕩著輕柔的薄霧，若隱若現的石橋讓人散發出煙雨中的無盡想像。

繼續攀登，紀元塔逐漸映入眼簾，丹柱黃瓦、鬥拱飛檐，氣派非凡。沿著扶梯旋轉，拾級而上，登上塔頂，憑欄而望。只見群山蜿蜒，綠意蔥蘢。江水滔滔不絕，城市高樓連綿起伏，三江六郡的壯麗圖景一覽無余。

海會寺的鐘聲回蕩在山間，珠三角西岸千里風光盡在眼前。

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