潮聯會春茗大會在珠海舉行　凝聚向心力　助新一代青年創新創業

3月9日，珠海潮人海外聯誼會（以下簡稱潮聯會）2024年春茗大會舉行。



潮聯會會長葉漢成稱，過去一年，潮聯會充分發揮平台和橋樑作用，加強自身組織建設和制度建設，推進黨建品牌創建引領，廣泛開展內外交流聯誼，助力產業高質量發展，助推百千萬工程的實施，大力支持慈善公益事業，凝聚力、向心力不斷增強。2024年，潮聯會將積極貫徹新發展理念，融入新發展格局，銳意進取、主動作為，促進會員企業持續健康發展，打造品牌社會組織，譜寫更精彩的篇章，提交更出色的時代答卷。

潮聯會執行會長黃旭文全面總結了2023年度的工作情況。潮聯會將強化自身建設，統籌協調各內設機構工作，整合各方資源，促進會員之間資源共享、合作共贏。加強與海內外潮屬社團、潮商企業集團交流合作，助力新一代青年創新創業。

潮聯會春茗大會在珠海舉行 （羊城晚報）

珠海市僑聯黨組書記、主席張英龍稱，隨著橫琴粵澳深度合作區正式封關運行，琴澳一體化發展開啟新篇章，珠海將為海內外潮商朋友，提供更多的發展機遇和更廣闊的發展空間。希望廣大潮商繼續發揚敢為人先、堅韌不拔的拼搏精神，乘勢而上，在珠海新一輪的大發展、大建設之中，把握機遇，覓得先機，把自身事業進一步發展壯大。

在現場，大會還頒發了2022、2023年優秀學子獎學金。據悉，潮聯會自成立以來，已連續開展獎學助學20餘年，注重人才培育，對考上國內外高等院校的全日制大專生、本科生、碩士生、博士生的會員子女及孫子女給予獎勵。