《三體》作者劉慈欣讓中國式科幻走向世界　奧巴馬亦是粉絲

劉慈欣是誰？大家知道拍成電影的《流浪地球》、被Netflix改編為劇集的《三體》嗎？劉慈欣就是這些暢銷科幻小說的作者，也是他把中國式的科幻帶到全世界。原本是電廠工程師的劉慈欣，是怎麼走上創作路，成為「科幻教主」？



看中國衛星劃過夜空 劉慈欣：嚮往之情油然而生

劉慈欣1963年生於北京，父親是北京煤炭設計院的幹部，母親是復員軍人。文革爆發後，父母因為「歷史」問題被下放到山西陽泉，劉慈欣此後大部分時間生活在這小城裏。

說到生活的地方，要一提劉慈欣的祖籍地河南羅山。當年泉陽是「武鬥」重災區，所以劉慈欣一度被父母送回羅山農村生活。

當局要求「東方紅一號」要做到「上得去、抓得住、聽得到、看得見」，而大家「看得見」、令劉慈欣「嚮往之情油然而生」的，其實是和衛星一起進入太空的火箭第三級上一個「觀測裙」，而非衛星本身。圖為內地學生參觀「東方紅一號」模型。（網上圖片）

7歲那年一個晚上，池塘邊擠滿了人，大家興奮地望着夜空，好奇的劉慈欣也跟着看。不久，漆黑的天幕上緩緩飛過一顆小星星，喝彩聲頓時此起彼伏；那顆小星星，就是中國發射的第一顆人造衛星「東方紅一號」。

這一刻，劉慈欣覺得「一股莫名的嚮往之情油然而生，如同當時『腹中的飢餓』般不可遏制」。

童年時閱讀科技小說，讓劉慈欣打開了思想的窗戶。（網上圖片）

劉慈欣後來被問及他的創作路，說「我是從一個科幻迷走到科幻創作這條路來的」。而他迷上科幻文學的起源，是他在孩童時讀了爸爸偷偷從北京來的《地心遊記》，「一下子有一種從未有過的興奮……感覺就好像在一個黑屋子裏，被一下子打開了窗戶」。

劉慈欣還讀了父親藏在小木箱裏的《太空神曲》、《仙女座星雲》等外國科幻小說，而他最愛之一，是美國女作家卡遜的《寂靜的春天》；這本書後來出現在他的小說之中。

打麻將一晚輸800元 劉慈欣痛定思痛潛心創作

終於文革結束了，很多曾被視為「封資修」（封建主義、資本主義和修正主義）的外國科幻作品解禁，劉慈欣又讀到經典科幻小說《海底兩萬里》等作品；他還讀了中國作家葉永烈新出版的《小靈通漫遊未來》。

看到中國人寫的科幻小說，15歲的劉慈欣很受鼓舞，開始學着寫作和投稿，只是那時他的作品仍粗糙，不是被退稿，就是石沉大海。

劉慈欣一直在娘子關發電廠工作到2014年。圖為劉慈欣（左）2018年重返電廠的照影；和他合照的是電影《流浪地球》的製作人龔格爾。（網上圖片）

劉慈欣學業成績不錯，但他大學沒選擇與文學有關的科目，而為了「好分配工作」，選擇了華北水利學院水利工程系，1985年畢業便回到了陽泉，成為娘子關電廠的計算機工程師；此後他結婚生子，過着刻板、平淡生活。

劉慈欣怎麼從工程師變成了科幻作家？

有內地傳媒提到一件事：在遠離市區的電廠工作，很多職工下班後就是打麻將，劉慈欣也參與其中。一晚他輸了800元，那是他一個月的工資。

劉慈欣的《三體》已翻譯成多國語言，在世界圈粉無數。（網上圖片）

浪廢時間去輸錢，劉慈欣馬上有深深罪惡感。他痛定思痛，決定振作起來，重拾擱下多年的筆，追尋創作科幻小說的夢想，把思維投向浩渺的宇宙。從此，劉慈欣就不停地閱讀、思考、寫作。

他覺得走路時候「思考得才比較靈活一些」，便常常邊走邊想，有時一不留神竟走出十幾公里。

劉慈欣上班偷寫小說 國資委回應：還是改革好

劉慈欣還會用一切可以用的時間寫稿，甚至是上班時間。他在電視節目上曾「自爆」：「像電力系統這種工作，必須按時去上班，堅守崗位。在堅守崗位的時候，就可以在那裏寫作了，相當大一部分寫作時間都是在這個崗位上完成的......我感覺自己好像佔了組織的便宜。」

後來國資委官方微博還半開玩笑地「點名回應」：「劉老師，之所以要深化改革，就是因為過去一定程度上存在您說的這種人浮於事的現象。還是改革好，企業能專心搞發展，您也能專心寫小說......」

電影《流浪地球》2019年春節在內地上映，原作者劉慈欣在片中亦有客串出鏡。（網上圖片）

無論如何，劉慈欣的科幻創作一發不可擋，沒有邊際的想像有如泉湧。他的試手之作《超新星紀元》、《中國2185》不久便完稿，而隨後的《鯨歌》和《微觀盡頭》於1999年首次獲《科幻世界》雜誌發表。同年，他憑藉《帶上她的眼睛》獲得中國科幻銀河獎一等獎，這是他獲得的第一個重要獎項。

此後劉慈欣更多作品陸續面世，包括多年後被拍成同名電影、票房大賣的《流浪地球》。

劉慈欣曾透露，妻子、女兒都不看他的作品。圖為劉慈欣為粉絲簽名。（網上圖片）

這些小說突破了想像框架，情節跌宕起伏，更不乏哲學思考，發表後大獲好評如潮，得獎無數，劉慈欣也成為了中國科幻迷心目中的「大神」、「科幻教主」。

說到劉慈欣的作品，不能不提的是他在電廠工作期間所寫、2006年起發表的《三體》系列小說。它講述了地球人類文明和外星「三體」文明之間的信息交流與生死搏殺，以及兩個文明在宇宙中的興衰歷程，箇中還蘊含着中國式人文情懷和思想哲學。

《三體》獲科幻界諾獎 奧巴馬成劉慈欣粉絲

這作品打破了劉慈欣的讀者群界限，它在《科幻世界》連載時，不單科幻迷熱捧，還吸引無數「圈外讀者」，連航天部門的工作人員也在書評網站留言，談論《三體》對中國航天的啟發。

《三體》後來更讓中國式科幻走向世界。它被譯成多國語言，在海外圈粉無數，美國前總統奧巴馬、Facebook創辦人朱克伯格都是《三體》的粉絲。

奧巴馬在任美國總統時，已是劉慈欣的粉絲，他曾盛讚劉慈欣的《三體》「實在是太有想像力」。（網上圖片）

這系列小說此後還被Netflix改編為英文原創劇集。

2015年，劉慈欣憑《三體》，獲得了被稱為「科幻界諾貝爾」的雨果獎，成為第一位獲獎亞洲人。

復旦大學中文系教授嚴鋒曾說，在讀過劉慈欣幾乎所有作品以後，「我毫不懷疑，這個人單槍匹馬，把中國科幻文學提升到了世界級的水準。」

2015年雨果獎，首次由國際太空站上的太空人，用視頻連線宣布獲獎名單，劉慈欣得知情況後，一直對自己沒有去現場感到後悔。據劉慈欣自述，當獲獎名單公佈時，他正在雨中塞車。（網上圖片）

現在劉慈欣早已離開了電廠，成為一名職業作家，繼續走創作之路，不斷突破科幻小說的想像世界。用劉慈欣自己的話，「科幻創作對我來說，就是一種愛好」、「自己的科幻之路也就是一條尋找家園的路」。

他還想去太空旅行，在太空站上漂浮；如果有時光機，他還想到未來，愈遠愈好的未來......

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