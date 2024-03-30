盤點內地有趣火車站名　「珠窩」站在哪？「樊家圐圙」怎麼讀？

中國火車站數以千計，當中一些站名很是特別，例如有車站全名只有一個字，又有車站叫「下一站」.......中國還有甚麼奇特的車站名？



營運里程近16萬公里

鐵路是中國人出行最主要交通工具，年客運量超過30億人次。（網上圖片）

截至2023年底，中國鐵路營運里程近16萬公里，僅次於美國排名世界第二。其中高鐵有4.5萬公里，排名世界第一，且遠遠拋離其他國家。

要注意的是，無論是普速鐵路還是高鐵，中國的里程仍在不斷增加。

中國火車站有6,000多個，圖為北京西站；該站1996年1月投入營運，是當時亞洲規模最大的現代化鐵路客運站之一。（視覺中國/當代中國授權）

中國龐大鐵路網上，大大小小、客運和貨運的車站有6,000多個，其中站名最短的就只有1個字；這個車站叫「宋」，是中國唯一一座1字站名的火車站。

「宋」位於中國黑龍江省綏化市境內，距省會哈爾濱90多公里。它始建於1900年，亦即是清朝光緒年間，歷史非常悠久。

以包工頭姓氏命名

「宋」是中國唯一一字火車站，其站名牌的照片在網上流傳。（網上圖片）

「宋」這名字從何而來？它原為沙俄修築的「中東鐵路」上一個站點，附近全是沒人煙的荒蕪之地，甚至沒有地名。

當時負責工程的中國包工頭姓宋，於是這座建在荒地上的火車站，就用了他的姓來命名，並一直沿用。

官方「12306」App顯示，「宋」每天只有4班列車停靠，相信客流量也不大。 （當代中國）

因為有了這座火車站，附近發展出來的小鎮亦被稱為「宋站鎮」。當年那位宋先生，應該不會想到自己有此影響力。

如今的「宋」是一座四等小站，根據官方「12306」App資料，目前每天有4班普速載客列車停靠該站，最長途的一班是從安徽合肥駛來。

「樊家圐圙」最難讀

「樊家圐圙」因名字特別，一度成為網紅。（網上圖片）

中國名字最長的火車站又是哪一個？名字最長的火車站有6個字，是新疆的「羊塔克庫都克」，有點拗口吧？

說完名字最短和最長火車站，繼續說鐵路迷公認特別的站名。有鐵路迷認為全國最難讀的站名是「樊家圐圙」。這個「四方八面」的火車站在內蒙古烏蘭蔡布市涼城縣；「圐圙」普通話發音為kū lüè，粵語讀「箍略」，它在當地方言中是指「圍起來的草場」。

「柏林」、「東京城」等地名，是否令人覺得置身海外？（網上圖片）

有鐵路迷又列出「如同置身國外」的火車站，包括「柏林」（重慶）、「東京城」（黑龍江）、「大洋州」（江西）等等。

要說比「出國」更厲害的，應該是衝出地球了。內蒙集通鐵路上有一個火車站，叫「宇宙地」。

下一站是夏邑站？

「珠窩」在北京，而「相見」則是湖南懷化市的一個小站。 （網上圖片）

有趣的火車站名還有「珠窩」（北京）、「大姑家」和「小姑家」（兩家都在吉林）、「六個雞」（貴州），還有令人期待的「相見」（湖南）。

必須提的還有河南隴海鐵路上的「夏邑縣站」。河南夏邑是龍山文化和黃河文化的發源地之一，文化深厚，至金朝取「華夏之邑」之意，改名「夏邑」，直至現在。

夏邑的火車站是叫「夏邑縣」站，有網民認為這是為了避免太像「下一站」。（網上圖片）

夏邑看沒甚麼特別，但在普通話裏，「夏邑」和「下一」讀音卻完全一樣，「夏邑縣站」容易被誤讀、聽為「下一站」。鐵路迷開玩笑說，列車快到夏邑，車廂傳來「下一站到了」的廣播，乘客馬上迷惘........

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