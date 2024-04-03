中國汽車出海搶灘　「霸榜」俄羅斯車市

中國汽車，正在加速駛向海外。據中汽協資料顯示，2023年中國汽車出口491萬輛，這意味著，中國汽車出口首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國。越來越多中國汽車品牌，開啟闊步海外的波瀾畫卷。



2023年，對於中國汽車出海來說是具有里程碑意義的一年。伴隨著新能源和智能化浪潮，中國汽車出口超越日本，成為全球第一大汽車出口國。中國汽車工業協會資料顯示，2023年，汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，出口對汽車總銷量增長的貢獻率達到55.7%。其中，乘用車出口414萬輛，同比增長63.7%；商用車出口77萬輛，同比增長32.2%。

其中，作為擁有龐大汽車消費市場的北方鄰國，俄羅斯對中國汽車出海貢獻良多。一方面是歐美車企紛紛退出俄羅斯留下了市場真空，另一方面，中國製造的汽車也憑藉成本和智能配置等優勢，逐漸贏得俄羅斯消費者的青睞。

俄羅斯汽車市場分析機構Autostat表示，中國品牌乘用車在俄羅斯市場的新車市場份額從2022年的19%增至2023年的51%，中國汽車已然佔據俄羅斯汽車消費市場的半壁江山。而在2年前，這個數字還只停留在9%。

其實，參與其中的的不止主機廠和經銷商，還有不少個人賣家透過平行出口的方式，將星越L、理想L9等明星車型不斷透過中亞銷售到俄羅斯。多個賣家向內媒《時代財經》表示，刨除各項費用，每輛車平均可以賺到萬元利潤。而在小米汽車發布後，已經有俄羅斯客戶對新車表達了興趣，新車或許不久後也將出現在俄羅斯街頭。

中國車企搶灘俄羅斯市場

在2022年之前，中國汽車品牌已在俄羅斯市場耕耘多年。公開信息顯示，2019年，長城汽車位於俄羅斯的圖拉工廠竣工。該工廠是中國汽車企業在海外首個涵蓋衝壓、焊接、塗裝、總裝四大生產工藝的整車製造廠，總投資5億美元，產能15萬輛。

除此之外，奇瑞採取了與俄羅斯本地車企UAZ汽車廠聯合製造的代工模式，吉利則以整車出口模式進入俄羅斯市場。

中國車企國際競爭力已大幅提升。圖為2018上海浦東國際汽車展覽會，吉利博瑞GE汽車。（VCG）

近年來，奇瑞、長城、吉利紛紛在俄羅斯推出主力車型，如哈弗大狗、吉利星越、奇瑞瑞虎8等，迅速填補一些跨國車企退出後的空白市場。

根據歐洲企業協會汽車製造商委員會（AEB AMC）統計的數據，俄羅斯2023年銷量前十的汽車品牌中，中國品牌佔據六個席位。其中，哈弗品牌去年在俄羅斯銷售118826輛，同比大漲253%，僅次於俄羅斯本土品牌拉達，排名第二；奇瑞緊隨其後，共銷售118055輛，以不到800輛的差距排名第三。

長安汽車方面向《時代財經》表示，2023年，長安在俄羅斯零售銷量約5萬輛。主要有CS15、35、55、75、95、UNIK、T、V等10款車型在售。

除了銷售汽車，中國汽車品牌還展開了其他合作。2024年3月，據《俄羅斯商業諮詢報》（RBC）消息，俄羅斯「莫斯科人」汽車廠計劃在江淮汽車之外尋求第二家中方夥伴，以展開汽車組裝合作。報道稱「莫斯科人工廠迫切需要擴大車型範圍，提高產量和銷量或者尋求外部客戶，以便按照合同組裝其他品牌汽車。」

而據《俄羅斯衛星通訊社》此前報道，2023年11月，「莫斯科人」汽車廠向俄羅斯內務部莫斯科總局交付了206輛「莫斯科人3」汽車。而「莫斯科人3」是江淮汽車JS4在俄組裝版本。《時代財經》就此採訪了江淮汽車，截至發稿尚未取得回應。

值得一提的是，中國汽車品牌在俄羅斯市場的熱銷正成為中國汽車出口量增長的重要推手。乘用車市場信息聯席會數據顯示，2023年，中國對俄羅斯出口量達到95萬輛，同比增長481%，占當年中國汽車出口增量的42%；出口額為197億美元，同比增長388%。

俄羅斯汽車分析機構Autostat數據顯示報告，2024年2月，俄羅斯共售出103954輛新乘用車（數據包括平行進口車），比去年同期增長85.1%。中國品牌在俄羅斯銷售增長明顯，最突出的是長安汽車，銷量同比增長了1169.7%，其次是吉利汽車，增長了276.5%，哈弗汽車銷量增長了137.6%，奇瑞汽車增長了45.4%。

Autostat預測，2024年將有30-45款中國品牌新車型在俄羅斯汽車市場上市，預計將銷售約120萬輛新車，佔據當地80%的市場份額。

對於汽車出海，沃達福數字汽車國際合作研究中心主任張翔向《時代財經》表示：汽車出口是出海的初期階段，到當地建廠才能獲得更大的發展。「以日系車企為例，早年出口量大增，美國政府對其設置了配額。中國車企出海可能也會遇到配額等限制，在當地建廠可以降低成本增加規模，這也是國際車企走向全球化的通用做法。」

海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）港口上的中國汽車。（Reuters）

車商湧入「平行出口」賽道

除了在當地設廠和鋪設經銷商網絡的主機廠，俄羅斯汽車市場還有一股不可忽視的力量，那就是數量龐大的中國二手車商，他們把自己的生意模式稱作「平行出口」。

從事中俄貿易服務多年的開然向《時代財經》解釋道：平行出口是指非廠家授權的商家或個人從國內經銷商或車商處採購車輛，在國內完成上牌、落戶、上完保險後，再以二手車的名義出口到海外。「這樣可以避免和當地的授權經銷商產生衝突。」

俄羅斯消費者喜歡的車以燃油車和SUV為主，但中國新能源車憑藉智能化的優勢，也闖出了一片天地。

曾多次考察俄羅斯市場的吳經理向《時代財經》表示：「極氪、理想有很多智能化的配置，這些在本土品牌拉達上面是沒有的。而且俄羅斯的車顏色普遍暗淡，中國的車各種顏色都有，符合科技嘗鮮的需求，所以賣得很好。」

俄羅斯版的汽車之家auto.ru網站上，特意給理想、極氪、吉利、捷途等品牌設置了一個板塊，頭圖標注：來自中國的汽車。

中國電動車：2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會（CISCE，鏈博會），電池製造商寧德時代（CATL）攤位展示電動車電池。（Reuters）

2023年7月，理想汽車董事長兼CEO李想就注意到了平行出口的存在。他在微博發文稱：「本月前兩周，理想汽車私人平行出口了200多輛車，數量恰好填補了交付量與上險量之間的差額。而出口的市場以中亞和中東為主。」李想同時表示，2025年之前理想汽車不會做海外市場，會集中全部資源實現2025年的目標，海外市場仍然會保持直營的銷售模式。

Autostat數據顯示，2024年2月，理想品牌憑藉2691輛的銷量登上銷量榜第八位。這一成績全憑平行出口而來，可見俄羅斯消費者的熱情。

平行出口車的熱銷，一方面源於消費者的認可，另一方面豐厚利潤也不斷刺激車商將其運往俄羅斯。不少車商均表示，比較暢銷的車型有三款：理想L9、極氪001、吉利星越L。通過平行出口到俄羅斯的極氪001售價約7萬美元，約合50萬元人民幣；理想L9售價約10萬美元，約合人民幣70萬元，相比國內價格都有高額溢價。

小鵬汽車2020年中成功赴美上市，成為繼蔚來、理想後第三間登錄美股市場的中國新車企。（新華社）

不過，高溢價的部分並非都由平行出口商賺取，其中相當一部分成本來自關稅以及當地分銷商。有從業者透露，以理想L9為例，俄羅斯方面的關稅就高達46%，再加上運輸等成本，因此相比國內售價溢價70%屬於正常情況。

多位貿易商向《時代財經》表示，2023年，平均每輛車能夠帶來一萬元左右的利潤，明星車型會更高。以2023年10月的價格為例，一輛理想L9可以獲利近2萬元，極氪001也能拿到1萬元的利潤。陝西一家汽車貿易公司負責人向《時代財經》透露，公司2023年銷售到俄羅斯的車大約800輛，平均每輛車的利潤在15000-20000元之間。

平行出口還延伸出了汽車改裝和刷機的產業鏈。譬如，在口岸城市霍爾果斯，為中文車機刷成俄文版系統的價格一度達到萬元。吳經理向《時代財經》表示：「同樣的車，刷成俄文後運到俄羅斯能多賣2000美元，所以多花一萬元刷機依然是值得的。」

在小米汽車3月28日上市發布會後，吳經理第一時間在朋友圈用兩種語言發布了小米汽車的廣告。3月29日，吳經理向《時代財經》透露，已經有兩位元俄羅斯客戶表示感興趣：「他們的評價是車很漂亮，算上運到中國口岸的成本價格也合適。打算觀望一下再下單。」

不過，隨著參與者越來越多，把車賣到俄羅斯的利潤正在降低。

2023年，極氪001在俄羅斯的售價在7萬美元左右，近期已經下降約1萬美元，其他車型也有不同程度的下降。但即便如此，把車賣出去依然是個相對不錯的生意。

多位從業者向《時代財經》表示：「國內賣一台車，利潤可能在幾百元到一兩千元。賣到俄羅斯即使加上幾萬元的成本，最後還能賺一萬元，所以這個賽道一定會有更多的人湧入。」

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

此外，全國多地正在鼓勵二手車貿易。華南某大型汽車貿易公司高管向《時代財經》表示，早期要拿到二手車出口試點資格，要求企業註冊資金在2億元以上，同時需配備檢測儀器等多種要求，此後為鼓勵二手車出口，門檻不斷放低，不少中小企業在今年2月份獲得了資質。「行業正在走向正規化，這對於健康發展無疑是有益的。」

對於二手車貿易，沃達福數字汽車國際合作研究中心主任張翔向《時代財經》表示，國內汽車市場競爭激烈，新車普遍降價，對於部分品相不好難以銷售的二手車，可以通過一帶一路等管道銷售到海外，有助於消化二手車庫存。

新政延期 市場波動

多位從業者表示，過去一年，俄羅斯對關稅政策進行了數次調整，不斷填補漏洞。即將到來的4月1日新政，不但可能讓個人賣家的成本優勢消失，還導致近段時間中國賣家拋售庫存車，令價格進一步下挫。

上述提到的新政，指的是原定於2024年4月1日生效的俄羅斯聯邦政府第152號法令。新政策意味著，從吉爾吉斯斯坦、哈薩克、亞美尼亞或白俄羅斯進入俄羅斯的汽車，清關汽車節省的一切費用都必須補齊，包括關稅、增值稅和消費稅等。

業內普遍認為，新政實施後，從中亞輾轉俄羅斯的汽車通道被堵死，平行進口汽車價格可能會上漲近三分之一。

3月22日，西安一家汽車貿易商向《時代財經》舉例稱，昔日的「中國神車」——吉利星越L，此前在莫斯科的售價在31000-33000美元之間，如果4月1日新政落實，預計將達到4萬美元。與當地經銷商的競品車型價格相差無幾，且缺乏售後等服務，競爭力直線下降。

這位貿易商同時向《時代財經》表示，公司決定退出俄羅斯市場，接下來的重點會放在非洲地區。「非洲地區最暢銷的二手車均價在1萬到2萬美元之間，雖然運輸距離比運到俄羅斯更遠，但海運成本低，而且非洲市場競爭小，將國內幾千元收來的二手車運過去，去掉成本利潤依然可觀。」

鏈博會：2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會 (CISCE)上，一輛理想汽車 L9 電動車在高通展位上展示。（REUTERS）

另有貿易商表示，公司已經不再做俄羅斯市場，而是專注於中亞市場，今年已經取得了二手車試點資格，並在白俄羅斯建立了直營店，將會深耕下去。

新政引發了行業震動，不過最新的消息可能會讓不少從業者出一口氣。據歐亞經濟聯盟官網3月26日消息，根據成員國的提議，將委員會若干決定生效日期從原定2024年4月1日改為2025年4月1日。這意味著，如果政策沒有再變動，現有出口模式或能繼續。

對於新政的延期，上述華南地區汽車貿易公司負責人向《時代財經》分析稱：部分認為新政後無利可圖的中小企業，在得知新政延期消息後，已經重返市場。

影響中俄汽車貿易的除了政策，還有品牌認可度。他同時提到，俄羅斯消費者對於日系歐美車認可度仍然較高，對中國汽車還處於逐步接受的過程。「如何儘快讓俄羅斯消費者對中國汽車產生認同，這是我們接下來要思考的課題。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

