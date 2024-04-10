「雪龍2」號船艏船艉雙向破冰全球獨有　可掏空碾碎20米冰脊

探索南北兩極既是科學的必須，也是戰略的必須。作為世界大國，中國這方面的腳步曾經落後，最大原因是欠缺專業的極地考察船。直到第一艘國產、也是全球第一艘能船艏和船艉雙向破冰的極地考察船「雪龍2」服役，這情況終於徹底改變。



「雪龍2」排水量2.9萬噸 2019年服役

「雪龍2」項目始於2009年，她在2016年工式動工，2019年7月11日服役，同年10月首次執行南極考察任務。在此之前，中國能真正承擔極地科考任務的，只有由運輸船改裝的「雪龍」號。

根據資料，「雪龍2」全長122.5米，寬22.3米，和其他破冰船一樣屬船身短而寬設計；她排水量近1.4萬噸，最高航速15節（每小時27.78公里）；自持力，也就是船隻裝足燃油、淡水和食物後，中途不進行補給的活動時間為90日；她的續航力兩萬海里（約3.7萬公里），接近可以環繞地球一圈。

資料顯示，「雪龍2」能搭載90名船員和科研人員，並可以配備兩架直升機。

「雪龍2」搭載的「雪鷹301」，是意大利製的AW169型直升機。它抗風能力極佳，並有專為船載任務設計的旋翼折疊系統，可滿足極地科考的人員通勤、貨物吊運及空中救援等任務。（網上圖片）

作為專業極地科考船，「雪龍2」必須要有極佳破冰能力，以穿越結滿厚冰的海洋，否則有甚麼一流科考設備都是枉然。

但中國地處較低緯度地區，打造破冰船隻經驗有限，更遑論建造全球第一艘船艏、船艉雙向破冰的科考船。所以「雪龍2」是先由一間芬蘭公司提供最初概念船型，然後由中國船舶及海洋工程設計研究院作詳細設計，再在上海建造。

「雪龍2」連續破1.2米冰層 考察區域更廣

方才提到「雪龍2」能雙向破冰，到底這創新技術有甚麼作用？

原來一般破冰船只能用船艏向前破冰，一旦遇到較厚冰脊需要轉向，就容易被卡住，難以突破。而「雪龍2」船艉的兩個大型吊艙式推進器（螺旋槳），能夠360度迴轉，讓船隻原地掉頭和改以船艉向前推進。這時船艉推進器的螺旋槳會變成「強力切割機」，在海平面下削冰，把冰脊「掏空」，再突出重圍。

這破冰絕招意味着「雪龍2」不僅能有更廣闊的考察區域，更可以打破季節限制，在夏季以外時間展開考察，這都是其前輩「雪龍」號無法比擬的。

「雪龍2」服役不久便執行中國第36次南極考察任務，一同出動的還有「雪龍」號。圖為「雪龍2」（右）「雪龍」號一同靠停澳洲亞霍巴特港。（網上圖片）

船齡已高的「雪龍」號不單科考設備不能滿足中國極地科考新需要，更因破冰力弱，必須等到極地夏季冰川大面積融化，才能抵達高緯度考察地區。

官方的資料顯示，「雪龍2」能在2至3節（每小時3.7至5.56公里）航速下，連續破開積有0.2米雪的1.5米厚冰層，足以應付全球大部份海區。比她噸位大一半的「雪龍號」（約2.1萬噸），連續破冰能力只有1.2米。

「雪龍2」船艉螺旋槳變切割機 能掏空冰脊

當然，1.5米的數字不是世界最頂級，畢竟她是極地科考船，而非專職破冰船；俄羅斯最新的專職破冰船，破冰極限可以達到4米。

至於「雪龍2」船艉破冰能力，據報在「強力切割機」助力下，可以「掏空」並碾碎20米的當年冰冰脊。所謂當年冰，指的是在秋、冬季形成後，第二年夏天便融化的浮冰，其硬度較多年冰為低。

破冰船的設計多為吃水淺、船頭底部有較大斜度，以便「騎」上冰面和把冰層壓碎。圖為下水前的「雪龍2」。（網上圖片）

另外，除了雙向破冰，「雪龍2」其他軟硬件設施也有眾多看點，但這是後話。

最後必須一提，很多人以為破冰船是用堅硬的船頭，直接把厚厚冰層撞開，但其實這方法只適用於0.5米以下的冰面。

目前較通用的破冰方法，是破冰船利用船頭底部較大斜度的設計，靠其強大動力，讓船艏衝前並順勢「騎」到冰面上，然後藉身的重量，由上而下把冰層壓碎，這正是「雪龍2」的破冰方式。

「雪龍2」的船員也是科考人員，他們有半數是「90後」。圖為「雪龍2」在南極考察期間，船員們對科考儀器進行檢查。（網上圖片）

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