高舉五星紅旗登上「白色大陸」　他7下冰洋26天建起南極長城站

2024年是中國開展南極科考第40年，此際中國在「白色大陸」上已建起了5個考察站，南極事務和科研話語權不斷提升。而這一切，要從七下冰洋、26天建起長城站的南極拓荒者郭琨說起。



郭琨遇難題：怎麽開展南極工作

郭琨畢業於解放軍軍事工程學院，圖為他年輕時的照片。 （網上圖片）

郭琨1935年出生在河北淶水，畢業於哈爾濱的解放軍軍事工程學院（哈軍工）氣象專業。

上世紀80年代初，在國家海洋局工作的郭琨，被調到新成立的國家南極考察委員會擔任主任，他第一個任務是要搞清楚南極是甚麽樣子、為甚麽研究南極、怎麽開展南極工作。

南極洲是地球上最寒冷的大洲，人迹罕至。（網上圖片）

1959年，在南極建有科考站的美、英、蘇、日等12個國家簽訂《南極條約》，此後陸續有其他國家加入。可是直至80年代初，作為聯合國安理會常任理事國的中國，一直是南極的「旁觀者」。為了科研，也為了戰略考慮，中國不能在南極事務上再缺席。

但郭琨和當時所有中國人一樣，對南極都非常陌生。他只能到圖書館尋找極為有限的資料，再參考其他國家做法......中國的南極探索就由此艱難起步。

被逐出會場 郭昆：莫大恥辱

中國探索南極起步雖晚，但近年發展迅速，至今已是南極科考最具實力國家之一。圖為2019年，中國科考隊員在南極冰蓋上架設自動氣象站。（網上圖片）

1983年，中國終於成為《南極條約》締約國。那年的9月，郭琨等3人第一次代表中國出席《南極條約》國際會議，他沒料到此行的遭遇是屈辱。

《南極條約》成員分締約國和協商國，只有在南極建有考察站的協商國，才可以參加實質討論和表決。會議到了實質討論階段，屬締約國身份，甚至未有科考隊踏足南極的中國，代表團被要求退場，「到戶外喝咖啡」。

中國1984年開始南極科考，但當時使用的「向陽紅10號」船並無破冰或抗冰能力。（網上圖片）

郭琨說，他「幾乎是含着眼淚」離開會場的，「當時我就想，堂堂10億人口的國家在這裏沒有發言權、表決權，還被人逐出會場，這是一種莫大的恥辱」。

他當即立誓：「不在南極建立我們自己的考察站，我絕不會再參加這樣的會議！」

郭琨高舉五星旗登上「白色大陸」

在建造長城站期間，郭琨和其他隊員一樣，只能露天匆匆用餐，然後接着工作。（網上圖片）

第二年，國家決定派隊考察南極，並建立第一個考察站──長城站，郭琨被任命為這支考察隊的隊長。因為經濟能力有限，當局目標是花更少的錢，在南極「爭取一立足之地」。

南極是冰雪世界，中國那時卻連能破冰或抗冰的專業船隻也沒，只能用設備簡陋的科考船「向陽紅10號」代替；一同出發的有海軍打撈救生船「J121號」。

在建造長城站期間，郭琨和其他隊員一樣，只能露天匆匆用餐，然後接着工作。（網上圖片）

由科學家、軍人、建築工人、記者組成的近600人隊伍，1984年11月20日從上海起航。據郭琨回憶，出海不久他們就遇上大風浪，隊員們晚上睡覺還得把自己綁在床上，防止被晃下來；浪助船高，沒坐過船的隊員大部份受不了，有隊員吐了13次，最後四肢抽筋......

這一年的12月30日，科考隊幾經艱辛，到達目的地南極喬治王島麥克斯威爾灣，郭琨高舉五星紅旗，帶領隊員登上「白色大陸」。

選址被搶佔 郭琨壓力山大

建設長城站的物資，相當一部份要靠隊員人手卸船。圖為隊員在冰冷海水中搬運物資。（網上圖片）

因為「向陽紅10號」無抗冰、破冰能力的先天不足，必須在南極短暫夏天結束前撤離，留給郭琨和隊員的時間非常有限。

然而此際大家竟發現，構思中的建站選址，已被早十多天抵達的另一國考隊搭帳篷佔據了。怎麼辦？壓力落在隊長郭琨身上，他毅然決定：「長城站必須完成，因為這一步不邁出去，後面的設想都無從實現。」

郭琨（戴太陽眼鏡）是中國南極科考的開拓者，也是見證者。（網上圖片）

郭琨要求重新選址，所有科考隊員全部上岸，兵分兩路尋找有水源、地基結實的地方。一周後，科考隊把長城站新址定在菲爾德斯半島東岸。

接下來，20名「突擊隊員」靠着無比意志，每10分鐘換班一次，在冰冷海水中日夜趕工，3天成了一座可座卸貨的碼頭。此後大家又用120小時，把500多噸物資全部運上岸、送到建站地點。

郭琨帶隊建站 每天工作18小時

中國科考隊登陸南極後僅個多月便建成長城站，圖為長城站落成典禮。（網上圖片）

建站工程正式開始，隊員們不論科學家還是後勤人員，全員都成為「建築工」。大家每天工作十七八小時，在惡劣環境中挖建地基、用中國運來的組件搭建房屋，「寒冷、饑餓、極其疲憊」是建設者們最多的回憶。

1985年2月16日，中國人登陸南極的40多天後，長城站終於建成，中國人在南極有了立足之地。扣除選址、卸運物資，真正用於建站工程的時間只有26天。

長城站經過多年來的擴建，已有7座主體建築，夏季可容納60人，冬季可供20人越冬考察。（網上圖片）

在長城站落成典禮上，五星紅旗高高飄揚。當天，從南極傳來的喜訊傳遍全國。

再有一個好消息是，初建的長城站按計劃只作為夏季站，而科考隊人員對其運作和儲存情況作深入分析後，確認它已具備越冬條件，8名隊員遂留在長城站作首次越冬科研考察，長城站升級為常年站。

能在這麼短時間內建成常年站，南極考察史上絕無僅有。

民族榮譽 郭琨：拼了命也得做好

郭琨後來不能走路，與他在南極工作的經歷有關。圖為郭琨晚年作客央視節目。（網上圖片）

長城站建成8個月後，郭琨參加第十三次《南極條約》會議，有投票權的國家一致同意中國加入協商國行列。至此，中國在南極事務上有了話語權。

郭琨接受傳媒訪問曾說，長城站為中國極地科考「闖出路子、邁開了步子，贏得了權益，打下了基礎，開辟了一個新的紀元」。

此後中國探索南極腳步加快，作為開拓者的郭琨還參與了此後的中山站，以及極地科考船「雪龍號」的建設；他先後七下南極，經歷無數驚險....

秦嶺站是中國第五個南極站，於2024年2月落成。（網上圖片）

從1984年長城站開始，中國如今在南極已有5個考察站，包括2024年2月落成的秦嶺站；還擁有兩艘專用極地科考船，包括國產的「雪龍2」.....

郭琨晚年因腿腳傷患，無法走路，這與早年在南極嚴寒地方工作有關，但他無怨無悔。提到當年南極初建考察站，郭琨說：「事關民族榮譽、國家尊嚴，我就是拼了老命，也得把這事件做好！」

2019年4月3日，郭琨在北京逝世，享年83歲。

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