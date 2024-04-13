國內最長途火車是哪班？　全程4980公里！廣州出發50小時抵目的地

中國鐵路網四通八達，每天開行客運列車近萬班，大家是否知道當中最長途的一班開住甚麼地方、要坐多久？



從青藏高原到珠三角 4980公里

廣州至拉薩列車行車時間雖長，但沿途有風光，青藏鐵路一段更可以欣賞壯麗高原，乘客將不枉此行。（視覺中國/當代中國授權）

說最長途客運列車，鐵路迷都知道是來往廣東廣州和西藏拉薩之間的班次。廣州是中國南大門，內地4個一線大城市之一，而拉薩則是藏傳佛教聖地，市中心的布達拉宮聞名世界。

這班列車會跨越廣東、湖南、湖北、河南、陝西、甘肅、青海、西藏8個省區，途經京廣、隴海和聞名天下的青藏鐵路，從中國東南沿海一直走到西陲青藏高原。

廣州至拉薩列車行車時間雖長，但沿途有風光，青藏鐵路一段更可以欣賞壯麗高原，乘客將不枉此行。（視覺中國/當代中國授權）

它全程4,980公里，比香港來回北京一次還要遠。

根據「12306」官網在2024年3月資料，從廣州開往拉薩的Z264次列車，行車時間為53小時2分鐘；拉薩往廣州的Z266次列車，行車時間更長，需要55小時31分鐘。

北京到昆明 高鐵坐足11小時

目前中國高鐵里程全球第一，且遠遠拋離其他國家。（視覺中國/當代中國授權）

要注意的是，包括廣州來往拉薩在內，中國鐵路的「超長途」班次都是普速列車，而隨着中國交通發展，特別是高鐵和民航迅速發展，「超長途」班次正不斷減少，例如曾經是第二長途、來往深圳新疆烏魯木齊路線，已改為行駛來往深圳青海西寧。

高鐵路線為甚麼沒那麼長？有鐵路迷認為原因可能是高鐵一般半夜不行車，留出「空窗」時段供檢查維修，列車不能「日以繼夜」行駛。與此同時，需求也是重要因素。

目前每天有兩對高鐵列車來往北京和昆明，二等票價全程要1,200多元人民幣。圖為停靠昆明南站的復興號高鐵列車，小圖為昆明南站外觀。（網上圖片）

至於最長途高鐵班次，因為西部的新疆暫沒有高鐵列車直達東部，西藏則未有高鐵，所以最長途高鐵列車應該南北走向，有報道稱是北京西來往昆明南的班次；它全程2,760公里，行車時間最快也接近11小時。

另外，剛才說到來往廣州拉薩的是最長途列車，但它僅是國內列車之最，大家不要忘記中國還有國際列車。

9000公里 跨國列車里程更長

根據官方資料，北京至莫斯科列車的K3/4次列車，在中國境內除了北京站和「換輪」的二連浩特外，還會在沙嶺子西、集寧南短暫停車。（網上圖片）

其中由中國列車行駛，從北京經蒙古首都烏蘭巴托，到俄羅斯莫斯科的K3/4次國際列車，全程超過7,800公里，行車時間更超過120小時。

由於中國與蒙古、俄羅斯鐵路軌距不同，列車還要在中國內蒙古的二連浩特口岸「換輪」，才可繼續行程。

中俄跨國列車出入國門要「換輪」，這成了為很多旅客的「觀光」項目。（網上圖片）

北京和莫斯科之間還有不經蒙古的K19/20次國際列車。該班次繞道東北的滿州里出入境，車程增至近9,000公里，是全球第二長途班次，但該路線由俄國列車行駛。

全球最長途列車又是哪一個？是朝鮮首都平壤來往俄羅斯莫斯科的列車，全程超過10,000公里。

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