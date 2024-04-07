大陸高規格接待馬英九　車隊開進高鐵月台　下榻酒店習近平都住過

馬英九本月1日至11日二度率台灣青年訪問大陸，今日（7日）從西安搭乘「復興號」G872前往北京，開啟此行重頭戲。台媒《ETtoday新聞雲》報道指，陸方此次保安禮遇規格都相當高，馬英九住宿都是中共領導人曾下榻的地方，出行車隊超過10部車，沿路都有警察開道，今日車隊與去年一樣，也是直接開進高鐵月台。



台媒《ETtoday新聞雲》報道，馬英九今日從西安搭乘「復興號」G872前往北京，車隊在交警的沿途開道下，飛奔西安北站，趕在最後一刻直接開上月台，隨行的媒體團和隨扈也享受此禮遇。馬英九與當地官員道別後上車，列車開動後，當地官員站在月台揮手道別。

報道指，馬英九在廣東和陝西均享受高規格禮遇，住宿都是中共領導人曾下榻的飯店，譬如所入住的深圳五洲賓館和陝西賓館，國家主席習近平視察時也曾下榻過。

馬英九出行時更是聲勢浩大，媒體團、隨扈團、當地政府官員、大九學堂學生等，超過10台車列隊移動，而且沿路都有交警封路開道，吸引不少民眾圍觀拍照。

馬英九6日參觀秦始皇帝陵博物院，當地採取「類清場」方式，提早開門並延後旅客入園時間，待馬英九參觀差不多結束時，才放遊客進來。（《ETtoday新聞雲》）

馬英九6日參觀秦始皇帝陵博物院，當地採取「類清場」方式，提早開門並延後旅客入園時間，待馬英九參觀差不多結束時，才放遊客進來。

此番安排也引發一部分民眾不滿，在網絡發文抱怨稱，早上8時許就到門口排隊，沒想到等了一個多小時，「馬先生來參觀兩小時這種情況，景區是不是要提前做預案。畢竟小長假最後一天，大家都需要返程，讓大家做好準備。」

報道指，據了解，馬英九8日預計會與北京市委書記、「副國級」領導人尹力會見，「習馬二會」則可能在9日或10日登場。

馬英九7日在西安參訪完後，強調兩岸文化交流的重要性。（《聯合報》）

台灣遊客高喊「總統好」

此外，《聯合報》報道，馬英九今日上午參觀陝西歷史博物館、西安大雁塔（大慈恩寺），由大陸國台辦副主任仇開明陪同。馬英九在陝西歷史博物館表示，中華文明是世界上唯一沒有中斷的古文明，強調「如何努力保存這些典籍跟文物，這是我們兩岸人民的共同的任務。我認為這是兩岸可以共同享有的經驗，也證實了文化交流的重要性」。

馬英九前往大雁塔參觀時，途中有民眾高喊「馬總統，我來自台灣高雄」，馬英九先揮手致意，再問哪個區，民眾回答「高雄橋頭」，馬則說「我來自台北市文山區」，並上前與民眾握手，這群台灣民眾旋即再度喊出「總統好」。參觀結束後，則有大陸民眾大聲表示「馬先生，希望你為祖國統一做出真正貢獻」。