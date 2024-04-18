武王墩墓發現甜瓜籽　網民：原來古人也愛吃瓜

國家文物局周三（17日）在安徽淮南發布「考古中國」重大項目進展，據介紹，考古人員在對武王墩墓進行初步清理後，發現了部分植物遺存，其中包括梅核、栗子以及甜瓜籽。對此，有網民打趣道，「原來古人也愛吃瓜」。



新發現的果蔬位於最東側的墓室，當考古人員將墓室槨蓋板悉數提取後，墓室積水中顯露出一批漂浮物。之後，考古人員將它們分成36組，並將其提取至實驗室，最後經初步清理發現了植物遺存。

專家稱，武王墩墓發現的果品主要有漿果和乾果兩類，但因腐化、炭化等，漿果只殘留下梅核、甜瓜籽等，而乾果則有栗子。其中，栗子在顯微鏡觀察下，保存基本完整，一側平直，一側圓鼓，表面光滑，輕輕撥動時看似仍有彈性。他指出，這也許在某種程度上，反映着墓主生前都喜歡吃哪些果蔬。

海昏侯墓出土的甜瓜籽。（齊魯晚報）

值得一提的是，今次並非古墓中首次發現甜瓜籽。2021年，江西考古人員在海昏侯墓主人劉賀的遺體中，也發現存有少量甜瓜籽。上世紀70年代，考古人員在湖南長沙馬王堆墓地的「辛追夫人」的食管、腸胃內，也發現了138粒半甜瓜子，後者是世界上保存最好的濕屍。對此，江西省文物考古研究院研究員楊軍表示，這證明在西漢時期，江南地區的貴族食用甜瓜很普遍。