「世界第一仙山」在哪？　有逾2千年歷史　為何不對外國人開放？

坐落於河南洛陽的老君山，景色壯麗，仙氣飄飄，更是道教聖地，有「天下無雙聖境，世界第一仙山」的美譽，已有2,000多年歷史。不過老君山原來是一個不對外國人開放的景區，其中有甚麼秘密呢？



已有2000年歷史 道教聖地老君山

老君山位於河南省洛陽市欒川縣，古時叫做「景室山」，取八百里伏牛山美景集於一室之意。

作為伏牛山國家地質公園的核心景區之一，老君山留存着19億年前地質構造演變的痕迹，擁有獨特的「滑脫峰林」地貌和數千畝石林，草木繁茂，雲遮霧繞，無愧「仙山」美譽。

洛陽老君山景區共有179個景點，以金頂道觀群最為著名，冬日裏的老君山銀裝素裹，金頂道觀如瓊樓玉宇，仙氣飄飄。（Getty/當代中國授權）

美景之外，老君山更是中國道教名山，已有2,000多年歷史。相傳東周時期，道教始祖李耳在這裏歸隱修煉，被尊為「太上老君」；北魏時期為作紀念，在山上建立了老君廟，歷史上曾多次損毀重修；唐朝時，唐太宗李世民曾重修老君廟，還賜下御筆親書的匾額「天下名山」。

傍晚時分，雲蒸霞蔚，老君山金頂道觀在雲海、霞光中顯得光華璀璨、仙氣飄飄，無愧於「仙山」之譽。（視覺中國/當代中國授權）

如今，包括老君山等10多座建築在內的金頂道觀群，成為老君山道教建築的代表，這些建築採用明清皇家宮殿建築形式。其中，金殿、亮寶台、玉皇頂3座建築更擁有金色的屋頂，在雲海霞光中顯得光華璀璨，如同仙境一般，成為遊客必去打卡的地方。

洛陽老君山有「天下無雙聖境，世界第一仙山」的美譽。（人民視覺/當代中國授權）

老君山不對外國人開放 原因成謎

不過，這座道教名山，卻是中國不對外國人開放的幾個景區之一，這是為甚麼呢？

有猜測指，老君山所在的欒川縣，附近有不少軍事基地，為了安全考慮，謝絕外國人入內。另有說法認為，老君山是國家級自然保護區，也是中草藥基因庫，因此不對外國人開放。但這兩種說法都只是傳言，從未得到官方證實，這也為老君山增加了幾分神秘色彩。

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