「特別遠，非常近」　舞劇《孔子》不止於「美」

由北京中演環球藝術製作有限責任公司傾力打造的「國風國韻飄香江」系列文化活動繼今年1月份推出中央芭蕾舞團《紅色娘子軍》《天鵝湖》兩部看家大戲之後，6月15日至16日將攜已經蜚聲海內外的大型原創民族舞劇《孔子》登上香港葵青劇院演藝廳的舞台，首次與香港觀眾見面。



近年內地有不少重新演譯孔子的創新嘗試，中國歌劇舞劇院舞劇《孔子》凝練一方舞台將孔子的情懷與思索融於春秋時代恢弘的歷史背景中，通過「玉人舞」、「幽蘭操」、「采薇舞」等精妙舞蹈編排，串聯起孔子參政進諫、周遊列國、危困絕糧、弦歌幽蘭、晚年歸魯、刪改《詩經》、撰寫《春秋》等命途線索，探尋其內心「仁、禮」思想的豐富內涵。



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孔子與香港學生

誰是舞劇《孔子》的第一粉？一定是學生。對於香港學生來說，孔子與儒家思想既是想像的遙遠又是親近的事物。遙遠的是先秦年代文言文的陌生感，親近的是課堂上背誦過《論語》《詩經》的篇章。那麼誰是舞劇《孔子》的第二粉？一定是學生家長。當下對「卷」的困惑，孔子早就說過因材施教、有教無類。然而，對於孔子的思想精華，未經歷過世情的香港學生能真正領會多少？是否知道孔子與跳舞有什麼關係？孔子提倡的「六藝」之的「樂」，也包括舞蹈。

中國古典美學的典範之作

舞劇《孔子》被《紐約時報》譽為：「90分鐘舞蹈已經成為中國的文化名片」。全劇營造出了恢弘莊重又不失雍容典雅的中國古典美學意境，完美再現2000多年前的春秋時代，成為孔子所追求「仁禮思想」的外在表現。

為了表現孔子與中國文化的密切關聯，舞劇《孔子》特別選取了比紙張更加古老的「竹簡」作為舞台佈景的核心元素。竹簡，是孔子所處的春秋時代重要的書寫載體。舞劇《孔子》以竹簡為主視覺元素，篆刻著孔子經典語錄的巨大竹簡，不僅巧妙完成了舞台上的空間轉變，也在古意盎然中傳遞著孔子的精神理念。

在劇中，無論是宮中精緻的桌榻，還是杏壇講學背景下精美的壁畫，創作者們處處描摹古代文物，力圖還原春秋時代的恢弘氣象；而整部舞劇的服裝，則借鑒戰國楚墓出土的彩繪木俑的紋飾，結合現代審美進行創作，以達到貫通古今的效果。《孔子》在舞美及服飾上的考究和復古，不僅是一場中國古典美學的視覺盛宴，也充分顯示出中國傳統文化的深厚底蘊。

開場舞《執羽》，再現了先秦樂舞「羽舞」的宏大場景；為了對應孔子的品級，舞蹈採用「六佾」（六六三十六）規格，將嚴肅的儀式性祭祀和莊嚴的宮廷樂舞融為一體，展現先秦舞蹈的禮樂色彩。男子舞蹈《頌賢》，體現了賢士雲集、以文會友、作詩唱賦的逍遙場景；舞蹈《禮賢》，則體現了大同世界中，國家強盛、各司其位、天地祥和的理想盛世。劇中的女子舞蹈《采薇》，以仕女們妙曼的舞姿，呈現了昔日楊柳青青，四處盎然生機的動人場景；經典的《玉人舞》，通過清雅的舞姿表現孔子所言「君子如玉」的理想品德，讚頌了光華內斂、不彰不顯的君子人格。

成立於1964年的中國歌劇舞劇院是中央直屬院團中規模最大、藝術門類最多、歷史最悠久的國家級藝術劇院。擁有郭蘭英、喬羽等一批藝術大家。劇中飾演孔子的楊思宇和飾演妃子的余瑜等均是中國歌劇舞劇院新一代舞蹈家。孔子第77代孫、舞劇《孔子》導演孔德辛在談及該劇的創作初衷時說：「該劇將孔子放置於時代、國家和自然等環境中，用肢體語言表達孔子的喜怒哀樂，用豐富的音樂旋律和舞台意象呈現孔子的內心和情感世界，展現了孔子的儒家思想、人格魅力、精神特質、智慧光芒，傳遞中國傳統文化。」

劇情簡介：

亂世，國君昏庸，沉溺女色，問政孔子，卻又形同虛設；群臣奸佞獨斷，勾心鬥角。

舞劇《孔子》展示了孔子周遊列國的生命歷程，這是不斷碰壁的旅程。是完成夢想的不歸途，是求「仁」而不得的坎坷路。

孔子進諫，推行禮制仁政，卻屢屢遭拒。宮廷的爭鬥累及孔子，他被迫奔亡。在危困絕糧的風雪之中，

孔子仿佛見到了理想的大同世界……而現實依舊是戰爭頻仍，百姓流離失所。

幽蘭操不再是自傷自憐的琴歌，而是任重道遠的頌唱。看似歸途，大「道」仍在路上.......

舞劇《孔子》｜演出詳情

名稱：中國歌劇舞劇院舞劇《孔子》

日期：2024年6月15 - 16日

地點：香港葵青劇院演藝廳

演出時間：

2024年6月15日晚上19:30 (六)

2024年6月16日下午14:30 (日)

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