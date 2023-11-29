國風國韻飄香江！芭蕾舞劇《紅色娘子軍》《天鵝湖》來港開票熱賣

明年（2024年）1月10至14日，中央芭蕾舞團芭蕾舞劇《紅色娘子軍》《天鵝湖》，將在香港文化中心大劇院隆重上演。



中央芭蕾舞團（又：中國國家芭蕾舞團）成立於1959年12月。演職員均由專業院校培養的一流藝術人才彙集而成。劇團在俄羅斯學派的堅實基礎之上，不斷汲取各不同流派不同風格之特長。

自1987年首次赴港演出以來，中芭便與香港同胞結下深厚的緣分，1997年香港回歸的慶典演出，2007年香港回歸祖國十周年的紀念演出，中芭藝術家均以精湛的技藝與動情的演繹，在香港觀眾心中留下了美好深刻的印象。

2017年，中央芭蕾舞團演員、交響樂團演奏員及其他演職人員，以160餘人的強大陣容，分別在香港文化中心演出兩場經典芭蕾舞劇《吉賽爾》，在香港沙田大會堂和屯門大會堂各演出一場《芭蕾精品慶典晚會》。四場演出共有4000餘香港觀眾現場觀看。

中芭享譽國際，曾引進排演《天鵝湖》、《唐·吉訶德》、《吉賽爾》和《卡門》等大量的世界經典名作，自創《紅色娘子軍》《祝福》《黃河》《大紅燈籠高高掛》《牡丹亭》《過年》《鶴魂》《敦煌》《九色鹿》等一大批極具鮮明民族特色的精品佳作，成功探索出一條古典與現代、民族與世界完美融合的中國芭蕾藝術發展創作之路。

60多年來，劇團在人才培養、劇碼積累以及芭蕾普及教育等方面也取得驕人成績，其中不乏芭蕾、音樂、舞美等藝術家顯身于各類國際專業比賽領獎台和世界明星行列之中。中外保留劇目200餘部，有些劇碼已被列為中國藝術經典和國際文化品牌。

芭蕾舞劇《紅色娘子軍》是中國芭蕾藝術的「名片」。（中芭舞團提供）

作為具有廣泛國際影響力的知名劇團，中央芭蕾舞團一方面作為對外文化交流的使者和彰顯中華人文情懷的視窗發揮著重要作用，另一方面為國內展示更高水準演繹和更好藝術普及「走進校園」、「走進社區」、「走進少年兒童」並重的目標積極努力。劇團正以昂揚的姿態秉承「團結、務實、自強、拼搏」的精神，為實現心中的百年夢想，沿著前輩執著奉獻的足跡，不斷闊步前行。

芭蕾舞劇《紅色娘子軍》《天鵝湖》來港開票熱賣

「國風國韻飄香江」由中華人民共和國文化和旅遊部、香港特別行政區政府、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、紫荊文化集團共同指導，北京中演環球藝術制作有限責任公司主辦。

芭蕾舞劇《紅色娘子軍》是中國芭蕾藝術的「名片」，不僅凝聚淬煉西方芭蕾藝術的審美技巧，更展現出動人的「中國芭蕾力量」。

芭蕾舞劇《紅色娘子軍》是中國芭蕾藝術的「名片」。（中芭舞團提供）

芭蕾舞劇《紅色娘子軍》中，許多經典片段已經成為幾代觀眾的共同記憶，例如女主角瓊花開場的「足尖弓箭步」亮相、「倒踢紫金冠」、「串翻身」等動作，還有為塑造男主角洪常青堅毅的英雄形象，采用京劇程式表演的「亮相」手法，一些動作如「射燕大跳」、「拉腿蹦子」、「烏龍絞柱」等更是《紅色娘子軍》的原創，彰顯了戰士的颯爽英姿。

問世60年間，《紅色娘子軍》受邀在美國、英國、俄羅斯、丹麥、以色列、法國、意大利等20多個國家和地區上演，國內外累計演出達4000余場，展現中國芭蕾藝術之美。2024年是芭蕾舞劇《紅色娘子軍》首演60周年。本次演出，亦將是這部經典舞劇時隔十年再度與香港觀眾見面。

與《紅色娘子軍》同時開票的還有經典舞劇、中央芭蕾舞團瑪卡洛娃版《天鵝湖》。這版《天鵝湖》首演於2007年，出自世界芭蕾藝術大師娜塔莉婭·瑪卡洛娃之手。

中央芭蕾舞團瑪卡洛娃版《天鵝湖》。（中芭舞團提供）

中芭瑪卡洛娃版《天鵝湖》在原作基礎上加工再創作，憂傷的結尾和優美的芭蕾相得益彰，使《天鵝湖》的故事更加震撼人心。此外，舞蹈編排和舞美既保留了俄羅斯學派傳統，又融入英美藝術精華，是當今世界舞壇公認的最佳版本之一。

相較於世界各地芭蕾舞團的不同版本，中芭演繹的《天鵝湖》以陣容龐大、功底深厚的「群鵝」而享譽世界。舞劇以單純凝練的童話故事、對比鮮明的仙凡場面、夢幻的月光布景和沁人心脾的音樂形象，成為超越時空的永恒經典。

中央芭蕾舞團現任團長、藝術總監馮英指出，中芭於2007年排演的世界芭蕾巨星娜塔莉婭·瑪卡洛娃版《天鵝湖》，曾登上過英國皇家歌劇院（倫敦科文特花園）和法國巴黎著名舞蹈劇場——夏特萊劇院演出，並收穫了西方媒體和觀眾的廣泛讚譽。今天，中芭再次將這部家喻戶曉的芭蕾經典奉獻給中國觀眾，希望大家在王子與白天鵝動人的愛情故事中體會對真善美追求的美好而深遠的寓意。

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目前，「國風國韻飄香江」之中央芭蕾舞團芭蕾舞劇《紅色娘子軍》《天鵝湖》可在香港城市售票網選座購票。

購票鏈接：https://www.urbtix.hk/event-detail/10960