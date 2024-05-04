世界海拔最高火車站在青藏鐵路　最高的高鐵站呢？

中國人早已把鐵路修上高原，鐵路迷都知道目前世界海拔最高火車站，是青藏鐵路上的唐古拉站，那海拔最高的高鐵站又在哪裏？



唐古拉站5068米 無人值守

唐古拉站沒有鐵路人員值班，但會有警察定期到來巡邏。（當代中國）

先說世海拔最高的唐古拉站。該火車站地處青海格爾木市的唐古拉山鎮（因為歷史原因，該鎮實際由西藏管理），海拔5068.63米。5068.63米有多高？歐洲的勃朗峰海拔只有4,810米。

唐古拉站為觀光而設，至今不辦理普通客運業務，經過的載客列車也不會停站。事實上，當地海拔實在太高，氧氣含量極低，所以即使有觀光列車駛經，旅客亦只能留在有供氧的車廂內，隔着玻璃眺望唐古拉山主峰各拉丹冬。

從唐古拉站沿青藏鐵路往南走不足一公里處，便到了海拔5,072米的唐古拉山口，它是世界鐵路的海拔最高點。

另外，唐古拉站內設有配電室、通信機械室、控制枱室等等，但一般情況下無人值守，所有設備都是通過衛星來遙控。

高鐵「馬場」站大有來頭

山丹馬場站規模不大，知名度不算高，但卻是全球海拔最高高鐵站。小圖為山丹馬場站月台。（當代中國）

至於世界海拔最高的高鐵站，大家應該猜到也在中國境內，它就是蘭新高鐵上的山丹馬場站。該站在甘肅省張掖市山丹縣境內，海拔3,180米。

山丹馬場站在2014年投入之初，曾名為軍馬場站，新舊兩個名字都與馬場有關。

事實上，地處祁連山下的山丹，最為人知就是有2,000多年歷史的軍馬場，從2,000多年前戈西漢驃騎將軍霍去病，到新中國的解放軍，歷代軍隊都曾在此飼養馬；山丹軍馬場還是世界第二大、亞洲第一大的馬場。

如今山丹的馬場仍在，但已由解放軍移交地方管理，所以當地高鐵站也去掉了「軍」字。

缺氧 風火山隧道施工難

風水山隧道不單建設難度大，啟用的日常維護也不容易。圖為工人在隧道附近整條設備。（當代中國）

而海拔最高隧道是風火山隧道。無論是鐵路隧道，還是所有類型隧道；不管是中國境內，還是世界範圍，它都是海拔最高的一條。

風火山隧道地處青海可可西里無人區邊緣，是青藏鐵路重要工程之一。它穿越風火山，全長1,338米，軌道面海拔4,905米。

由於海拔高，氧氣含量太低，工人難以施工，風火山隧道2001年始建時，當局要在隧道兩端建設大型製氧站，以輸氧管道把氧氣直接送入隧道，讓含氧量增加至近似格爾木地區的水平。

世界海拔最高的高鐵隧道，則是蘭新高鐵的祁連山隧道，它在甘肅門源縣境內，最高軌海拔3,607.4米。

海拔最低車站是福田嗎？

深圳的福田站主力負責深圳、香港之間的高頻率城際商務客流。（當代中國）

說完高海拔，中國海拔最低的火車站又在哪裏？

官方對此沒有說法，但可以肯定的是，新疆吐魯番盆地雖然是中國海拔最低地方，但吐魯番車站並不在盆地內，網絡地圖顯示其海拔高達800米，絕非海拔最低。

有鐵路迷在討論稱提出，答案或許是深圳的福田站；福田站是廣深港高鐵的重要車站，位於深圳市中心福田區，從香港西九龍站出發，14分鐘就能到達。

鐵路迷認為是福田站海拔最低的原因，是當地地面接近海平面，而福田站又是整個車站建於地下，是亞洲最大地下火車站，深度達到32米，所以海拔肯定是負數。

最深車站在京張高鐵

八達嶺長城站埋深埋山中，進出車站的超長扶手電梯成為很多遊客打卡點。小圖為該車站月台。（當代中國）

不過有鐵路迷說，香港西九龍站地面也接近海平面，同樣大部份車站設施設於地底，它與福田站相比又如何？

這裏順帶說一下中國最深入地底的火車站──京張高鐵的八達嶺長城站，它的埋深達102米，車站上方就是北京延慶區八達嶺長城景區。

京張高鐵正線長174公里，連接北京和河北張家口，是北京冬奧的重點交通配套。

要注意的是，埋深與海拔不同概念，舉一個例子說，四川川藏公路上的二郎山隧道，最大埋深達748米，但它的海拔仍有2,200米；埋在高原大山之下，它埋深再深，海拔也不會低。

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