深中通道絕美圖片哪裏拍？這5大機位輕易捕捉

連接深圳與中山的深中通道已進入了橋梁荷載試驗階段，為6月通車作最後準備。這個集「橋、島、隧、海底互通」的世界級跨海集群工程，就要跟大家見面了。



在興建過程中，媒體及社交平台不時流傳着深中通道「海上英姿」的相片，這些相片是怎樣拍攝的呢？本文綜合社交平台上一些攝影師的心得，梳理出5大最容易到達的拍攝機位，讓大家都能輕易捕捉到這項超級工程的神韻。



灣區打卡｜深圳寶安鐵仔山公園

深中通道東起深圳寶安區鶴洲立交，西至中山橫門樞紐，全長達24公里。

不怕爬山的話，深圳寶安鐵仔山公園是一個理想的拍攝地。鐵仔山公園海拔僅204米，比較容易就能夠爬到山頂，此處本身就是觀賞「海上日落」的網紅熱點，近年因深中通道的興建，更吸引了一班攝影「發燒友」長駐，捕捉大橋英姿。

於深圳地鐵站1號線西鄉地鐵站A出口，乘坐公車M249便可到達鐵仔山公園。入了公園，走上一條600級、坡道大約27度的石級，一般只消20公鐘就能到達山上。到達山上，應該就會看到不少攝影師在理想位置守候了。站在山頂懸空的日落觀景台，可將城市建築與大海盡收眼底，還能遠眺寶安機場與沿江大橋，是絕佳拍照機位。

有攝影師分享，如要捕捉黃昏「鹹蛋黃」的絕美景緻，需準備24至200毫米焦距鏡頭，焦段大約135毫米，便能夠拍攝得到。當然，得看天氣及時間是否配合，才能得到完美的效果。

灣區打卡｜深圳西灣紅樹林公園

不想爬山的話，在深圳西灣紅樹林公園亦能夠拍攝得到日落大橋的景緻。這個公園位於寶安區金灣大道旁，鄰近深圳機場及沿江高速。若坐地鐵前往，固戍地鐵站最近，此處被譽為深圳觀賞海景日落的最佳地方。

公園內，能夠近距離看到沿江高速大橋橋躉，而沿水平線遠看就是深中通道大橋的主建築橋樑。天氣清朗時，能夠捕捉到深中通道主橋落日的一刻。攝影師建議用長焦距鏡頭420至800亳米F/8光圈。

灣區打卡｜深圳前灣硬科技產業園

在深圳前灣硬科技產業園天台藍球場，天台高度視野剛剛能夠對着深中通道，用短焦或廣角長焦都能夠拍出理想效果。（當代中國）

固戍地鐵站所在的區域，很接近深中通道深圳段的入口。這裏有深圳前灣硬科技產業園，它位於寶安區西鄉街道寶源與固戍一路交匯處，距離深圳機場、國際會展中心、前海合作區只有15分鐘車程。這個產業園是觀賞深中通道大橋的絕佳地方。

深圳硬科技產業園B1棟9樓天台藍球場，剛好與大橋呈水平線，能夠正面看到大橋，視野還很開闊。天氣好的話，這裏能看到日落黃昏的美景。

有攝影師建議，可在12月至1月左右前往拍攝，這些月份日落與大橋角度更加「出片」。

因位置比較接近大橋，一般相機鏡頭如27至70亳米、70至200亳米，或200亳米以上焦距都能拍出完美大片；一般手機如備有長焦或超長焦距，都同樣能夠輕易捕捉得到理想畫面。

灣區打卡｜中山火炬開發區大尖鋒山

中山也有拍攝深中通道的理想地方，中山火炬開發區大尖鋒山便是其中之一。

自駕或打車到大尖鋒山，沿着小路向山上走大約半小時就到達。有攝影師分享山路非常好走，只是最後一小段的坡度較陡，得穿上防滑的爬山鞋裝備才好走。

走到大尖鋒山上，視野十分開闊，因為位置與主橋有一段距離，最好準備鏡頭70至200亳米，焦距大約135左右。要拍到夕陽剛好落在主橋的話，則建議在3月中旬、9月下旬或10月上旬登山拍攝為佳。

這裏也是無人機航拍的法定範圍，可以使用無人機從高空拍攝深中通道大橋的氣勢。

灣區打卡｜中山市翠亨新區

中山市翠亨新區江邊，在能見度高的日子用超長焦鏡頭就能拍到如此美景。 （圖片來源：NiSi醉美城市地標@小紅書）

深中通道的出口之一，是位於中山市翠亨新區的馬鞍島。因為這樣，翠享新區成為了攝影師拍攝深中通道大橋的熱門地點。

翠亨新區東滙路一帶，是中山市東部的臨海區域，這裏能夠看到深中通道的大橋。遇上好的天氣，帶上400至600mm的長焦及超長焦鏡頭，就能夠輕易拍攝得到理想的畫面了。

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