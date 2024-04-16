伶仃洋裏不｢零丁｣　深中通道實現5G全覆蓋　料6月具備通車條件

全長24公里的深中通道主線已於去年11月全線貫通，並計劃今年6月具備通車條件，屆時深圳至中山的車程將縮短至半小時之內。

周二（4月16日）上午，深中通道5G通訊網絡驗收儀式在東、西人工島上同步進行，深中通道實現5G訊號全覆蓋。



據深圳衛視報道，4月16日上午，深中通道5G通訊網絡驗收儀式在東、西人工島上同步進行，驗收人員對橋面及島上基站、隧道光纜等通訊設備進行檢測。

及至11時30分，設在深中通道東、西人工島上的大熒幕顯示視像實時連線，深中通道全線5G通訊網絡通過驗收，正式實現「網聯通」。

據介紹，車輛駛經深中通道通訊時涉及廣州、深圳、中山等市訊號切換，存在不穩定或無訊號的「真空空間」，滿足司機和乘客的低延時通訊需求，存在很大的挑戰。

而早於2019年5月，相關部門就考慮到隧道深長、管廊使用的鋼材壁厚等情況，在隧道管廊內提前預留通訊設備連接件、線槽等，為通訊設備提供了集安裝、供電、傳輸、訊號發射於一體的實施環境。隧道內佈有支持5G頻段的泄漏電纜等設備，佈放總長度約6萬米，實現了訊號無縫覆蓋。

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利通科技深中通道公網覆蓋項目總負責人陳春誼說，「未來，行駛在深中通道上，車主不僅可以實時導航，還能隨時保持通訊聯絡，在海底隧道也能5G衝浪上網。」

深中通道是世界級「橋、島、隧、水下互通」跨海集群工程，全長約24公里，包括主跨1666米的世界最大跨徑全離岸海中鋼箱樑懸索橋，長6.8公里的世界首個雙向八車道鋼殼混凝土沉管隧道等關鍵結構物。

目前，深中通道正向6月具備通車條件的目標衝刺，正開展機電、交安、路面、房建等工程施工及島上綠化施工。