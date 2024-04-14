深中通道衝刺6月通車　136輛5000噸貨車組助力橋梁荷載「體檢」

4月13日，廣東交通集團發布消息，粵港澳大灣區超級工程深中通道已順利進入橋梁荷載試驗階段。接下來，最大達136輛總重約5000噸的大貨車組將為深中通道中山大橋、伶仃洋大橋、非通航孔引橋進行「體檢」。



深中通道衝刺6月通車，開始橋梁荷載試驗，136輛巨型貨車組助力「體檢」。（羊城晚報）

荷載試驗是大橋通車前必須經歷的關鍵環節，分為靜載試驗和動載試驗。通過等效模擬通車後的荷載情況，現場測試橋梁各部位（如主梁、主塔、纜索）的反應數據，判斷橋梁承載能力是否符合設計要求和相關規範要求，為今後長期健康監測提供初始數據，也為日後養護、管理的決策提供科學依據和支持。

深中通道橋梁工程總長約17公里，包括斜拉橋中山大橋、世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋伶仃洋大橋和非通航孔引橋。

深中通道FJ2標鋼結構主體全面封頂，為深中通道的全面通車積蓄動能。（深圳特區報）

為科學高效完成荷載試驗，項目選取了60米跨徑混凝土梁、110米跨徑鋼箱梁、主跨580米中山大橋和主跨1666米伶仃洋大橋等4個有代表性的工點進行試驗，覆蓋了海中橋梁全部結構類型。據了解，深中通道橋梁工程荷載試驗工作將持續至4月17日。

深中通道是世界級「橋、島、隧、水下互通」跨海集群工程，全長約24公里。目前，深中通道的機電、交安、路面、房建附屬等工程正在全力推進，為6月具備通車條件沖刺。項目建成通車後，深圳至中山的車程將從目前的約2小時縮短至30分鐘內。