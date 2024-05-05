廣州必打卡！131歲陳家祠門票五一假期秒殺　更有光影秀能睇？

5月2日10時，廣州陳家祠當天的參觀門票又一次「秒光」。每到節假日，陳家祠的門票經常「一票難求」。這座被譽為「嶺南建築藝術的明珠」的祠堂古建築，已成為外地遊客到廣州打卡的熱門地之一。



歷經131年，陳家祠依然光彩奪目，向遊客展示博大精深的嶺南文化，其背後是一代代文博人的接力守護和竭力傳承。



今年3月，陳家祠灰塑保養維護現場。（羊城晚報）

百年榮光 陳家祠號稱「百粵冠祠」

走進位於荔灣區中山七路恩龍裡34號的陳家祠，只見正門橫額上寫著「陳氏書院」四個大字。大門上有一對高達4米的大型彩繪門神，威風凜凜。陳家祠內，遊人如織。

廣東民間工藝博物館（陳家祠）館長黃海妍介紹，陳家祠又名陳氏書院，為廣東七十二縣陳姓宗族在廣州合資建設的合族祠，是廣東地區著名的宗祠建築。其落成於清光緒十九年（1893年），佔地面積15000平方米；主體建築面積6400平方米，三路三進，共九廳六院，以「聚賢堂」為中心。

陳家祠又名陳氏書院，為廣東七十二縣陳姓宗族在廣州合資建設的合族祠，是廣東地區著名的宗祠建築。（羊城派）

該祠堂建築大量採用石雕、磚雕、木雕、陶塑、灰塑、銅鐵鑄、繪畫等工藝，裝飾於廳堂內外的瓦頂、簷口、梁架、廊廡之間，集廣東民間建築裝飾工藝之大成，是我國現存規模最大、保存最完好、裝飾最精美的祠堂式建築，被譽為「嶺南建築藝術的明珠」，號稱「百粵冠祠」。

1959年，陳家祠被闢為廣東民間工藝博物館，現為國家一級博物館，是收藏、研究和展覽廣東地區為主兼及全國其他地區民間工藝的藝術類博物館；1988年，被公佈為全國重點文物保護單位；2008年，被評為國家AAAA級旅遊景區。

守護瑰寶 第8次組織灰塑保養維護

如今，陳家祠部分屋頂正脊、垂脊等處，百年灰塑作品煥發新顏，更加光彩奪目。這是陳家祠新一輪灰塑保養維護的成果。

作為嶺南民間傳統建築裝飾工藝，灰塑擁有超過500年歷史，並在2008年入選國家級非物質文化遺產名錄。廣東民間工藝博物館（陳家祠）文物保護管理部主任石浩斌告訴記者，灰塑是陳家祠建築裝飾藝術的一大亮點。在陳家祠建築當中，灰塑裝飾工藝分佈廣泛、規模宏大，屋頂正脊、垂脊、屋簷等處均有分佈，總長度達2500多米，平均高度為0.9米，總面積2448平方米。

作為嶺南民間傳統建築裝飾工藝，灰塑擁有超過500年歷史，並在2008年入選國家級非物質文化遺產名錄。（羊城晚報）

「傳統工藝和材料製作的灰塑隨時間增長，會出現褪色、附生植物、污漬、表層輕微開裂、返潮、泛鹼、保護層脫落引起內部金屬骨架鏽蝕等問題。因此，每隔5至7年就需組織灰塑的保養維護。」石浩斌介紹，今年1月，陳家祠灰塑保養維護工程正式啟動。這是自20世紀80年代初該館恢復開放以來，組織的第8次灰塑保養維護，維護面積達1285平方米。本次施工從陳家祠後西齋開始，工期將持續至2026年初。

在本次灰塑保養維護開展前，該館用了一年時間，尋找陳家祠灰塑的歷史原狀，利用近年來從多種途徑蒐集到的陳家祠各歷史時期圖片資料，進行細緻的比對和分析，至2023年初基本完成了相關資料研究和準備工作，使新一輪陳家祠的灰塑保養維護有據可依。

作為有著百年歷史的文物古建築，陳家祠的安全是重中之重。近年來，新技術也被運用到陳家祠的保護中。

在本次灰塑保養維護開展前，該館用了一年時間，尋找陳家祠灰塑的歷史原狀。（羊城晚報）

據介紹，2016年至今，陳家祠建設並不斷提升「陳家祠古建築安全動態監測系統」，引入科技手段動態監測地下水、沉降、裂縫、傾斜、白蟻病害等，守護這座嶺南建築瑰寶。值得一提的是，陳家祠在國內率先將白蟻監測系統用於文物建築預防性保護，目前已將白蟻侵蝕成功攔截在古建築以外。

創新傳播 光影秀讓古建築「活」起來

5月2日19時30分，「陳家祠光影秀」閃亮登場。從陳家祠建築屋簷上飛來兩道光影，光影不斷追逐、游動，流光勾勒的祠堂大門徐徐開啟……在今年「五一」假期期間，這場持續15分鐘的獨特「陳家祠光影秀」，為市民遊客帶來一場精彩的視覺盛宴。

在今年「五一」假期期間，這場持續15分鐘的獨特「陳家祠光影秀」，為市民遊客帶來一場精彩的視覺盛宴。（羊城晚報）

為何要打造這場光影秀？黃海妍介紹，陳家祠具有十分重要的歷史、文化和藝術價值，也是廣州文旅融合的標誌性建築，但由於缺乏夜間照明，陳家祠僅能在白天供遊客觀賞。

為了讓市民、遊客在夜間也能領略陳家祠建築裝飾之美，進一步提升陳家祠的宣傳推廣效果，該館開展「全國重點文物保護單位陳家祠堂正立面夜間景觀展示項目」（即「陳家祠光影秀」）。該項目綜合運用燈光照明、投影和虛擬展示等技術製作，全方位突顯陳家祠作為「嶺南建築藝術的明珠」的魅力。