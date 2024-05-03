大美嶺南｜海拔550米廣東七大名山　河源霍山：丹崖赤壁禦風而行

【編者按】在河源市龍川縣中部，廣東七大名山之一的霍山海拔550米，峰巒覆蓋方圓10平方公里。日出東方，拔地通天，這里常年雲霧繚繞，以雲為衣，以峰為體，金色的晨曦與雲海晨暉相映成趣，疊起的峰巒之中上演「雲海奇觀」。羊城晚報《大美嶺南》第91站帶您走進有著「客家聖山」美譽之稱的國家4A級景區——霍山。



看霍山的絕美日出，不僅需要天時之勢，更需要運氣加持。雨後初晴，破曉的微光照射在霍山懸崖峭壁上，雲海中若隱若現的奇松怪石，是霍山雄偉的神來之筆，莫名透露著巔峰之作的威嚴。

藍天映照下的霍山美景

霍山是一座磅礴之山。它洞幽峰奇、百態千姿，以獨特的「丹霞地貌」聞名遐邇。山巒之間有四十八峰、二十七巖、十三奇石、十一泉池、八大洞府，以酒甕淩雲、雄獅吼龍、太乙仙巖、橫巖傲霧、一線曙光、吊谷上棚、地下花園、船頭觀日、礱衣接佛、玉麟玩月十景為最，素有「朝在羅浮暮在霍」之稱。

千巖競秀，萬壑爭流，峰峰有異態，處處呈奇觀。它的巍峨磅礴之勢，早已被記在詩人筆下。唐代詩人曹松所作《霍山》是這樣寫道：「七千七百七十丈，丈丈藤蘿勢入天」；宋代詩人蘇東坡則是用「霍山佳氣繞蔥籠 勢壓循州第一峰」來形容龍川霍山。

霍山是一座文化名山，秦代霍龍自吳遷越，避亂隱居於此，結廬講學，傳播中原文化，後功成仙去，時人感其恩澤，將此山命名為「霍山」。歷代文人墨客、王公朝臣、高僧老道慕名登霍山者，數不勝數。

霍山杜鵑花

探霍山的峰巒疊起，不僅需要地利之辟，更需要勇氣加持。霍山群峰崢嶸，其間林深葉茂，姿態萬千，引人流連忘返。登山綠道直上「太乙仙巖」巖洞，是霍山最大的天然丹霞石室，冬無寒、夏無暑、清幽可人。

霍山群峰崢嶸

天門路口，左有玻璃棧道、右有淩空棧道，倚靠著陡峭的巖石站在透明的玻璃棧道上，行走其間，仿佛御風而行，驚險無比。「天空之鏡」玻璃飄台，隨著陽光照射角度的不同呈現出不一樣的天空美景。夕陽之下，景入鏡，鏡鑲景，鏡景融為一體，如夢如幻。

從玻璃棧道出，入天門口，可見霍山的最高峰「船頭石」。「船頭石」削壁千丈，丹峰聳立，峰近雲霄，勢若船頭因此得名。大霧雲煙籠罩下，「船頭石」峰露石尖，似船停泊在海洋之中。站在峰頂遠眺，天高地闊，千山攢翠，萬山隱隱。東江與韓江猶似青絲羅帶，飄舞在群山之間，田疇村野，恰似世外桃源、人間仙境。

霍山氣勢巍峨

從最高峰下來，出天門口一路向空中棧道。空中棧道是隨山勢懸崖峭壁而建造，如盤雲的遊龍，棧道沿山體半壁蜿蜒前行，行於其上，如在空中閒庭信步。

觀霍山的雲起雲落，不僅需要平和之境，更需要心氣加持。覽霍山的雲起雲落，登的是風景，攀的是人生，而後豁然開朗，收獲的是心境……