雞蛋咁大嘅荔枝你見過未？　揭陽惠來「巨美人」爽脆細嫩重達50克

你是否見過一顆荔枝同雞蛋一般大？你是否聽過以「美人」自稱的荔枝？每年荔枝季，各式各樣品種的荔枝爭先上市，有的果形美，有的果肉脆甜……好似一場佳「荔」之間的爭芳鬥艷。這個夏天，揭陽市惠來縣荔枝秀場上又多一位頗具實力的競爭者「巨美人」荔枝，單果重量達50克，是一般荔枝重量的兩倍。



6月26日，由國家荔枝龍眼產業技術體系、國家荔枝良種重大科研聯合攻關，深圳職業技術大學主辦，國家荔枝龍眼產業技術體系深圳綜合試驗站、華南農業大學園藝學院、惠來縣農業農村局、揭陽大南海石化工業區荔豐科技專業合作社承辦的2023年優質荔枝新品種「巨美人」現場觀摩品鑑會在惠來縣東埔農場荔豐基地舉行。

惠來荔枝是廣東荔枝遲熟的特色產品。惠來全縣現有荔枝面積17萬畝，年產量達10萬噸。惠來荔枝一直以其色鮮、清香、甘甜俱佳而馳名海內外。近年來，惠來縣大力加快荔枝資源發掘和創新利用，推動荔枝品種結構優化調整。

荔枝新品種現場觀摩品鑑會。（羊城晚報）

在這次「巨美人」品鑑會上，還有「觀音綠」「紅脆糯」「嶺豐糯」「井崗紅糯」等多個荔枝新品亮相。荔枝專家，揭陽市、惠來縣農業農村局有關領導，荔枝種植戶紛紛對所有荔枝進行逐一品鑑。有關專家還介紹了選育和示範推廣情況以及新品種主要配套栽培技術。

在荔豐科技專業合作社「巨美人」荔枝種植基地，記者見到，紅彤彤、沉甸甸的「巨美人」荔枝掛滿了枝頭。國家荔枝龍眼產業技術體系深圳綜合試驗站高級農藝師張樹飛現場介紹，「巨美人」以「紫娘喜」為母本，「無核荔」為父本，通過人工有性雜交選育而成。果實呈心形，外觀艷麗，其特點是肉質爽脆細嫩，果實特大，是一般荔枝重量的兩倍，平均單果重50克，是一個綜合品質優良，耐儲性非常好，早結豐產穩產的新品種。據了解，荔豐基地「巨美人」荔枝在2021年春季進行高位嫁接，今年結果頗豐。

參會人員在果園現場品鑑後，專家組隨機選取三棵樹，對產量、果穗重、單果重、可食率、風味等方面進行品鑑，並形成現場品鑑測定分析數據。華南農業大學園藝學院院長胡桂兵教授表示，「巨美人」荔枝新品種特性明顯，品質優良、綜合性狀好，具有較好的市場發展前景，適合在廣東省荔枝產區種植。

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