廣東荔枝今年大減產　300噸凍眠10月荔枝上市　網民：不新鮮不吃

受去年暖冬和今春以來雨水偏多影響，截至今年4月底，預計廣東荔枝比去年減產一半以上。許多荔枝愛好者擔心荔枝減產，無法一飽口福。



廣東官方近日則宣布，去年6月，廣東運用超低溫凍眠鎖鮮技術，保存了二三百噸新鮮採摘的荔枝，目前已經陸續投放市場，在電商平台上發售。當地官員還在電視節目上現場展示了凍眠荔枝。不過大量網民反駁稱，「廣東人不新鮮不吃，不接受任何反駁」。



官員現場展示凍眠荔枝（點圖放大）

+ 4

內媒報道指，去年以來，廣東大力支持科研人員專項攻關解決荔枝保鮮難題，如今廣東省農科院已成功掌握了超低溫保鮮鎖鮮凍眠技術。凍眠荔枝解凍後，色香味能保持八九成以上，可滿足消費者四季享用新鮮荔枝的需求。

去年6月，廣東運用超低溫凍眠鎖鮮技術，保存了二三百噸新鮮採摘的荔枝，目前已經陸續投放市場了。今年，廣東將進一步加強這項技術的推廣和應用，力爭保鮮荔枝2000噸以上。

海南產地正在採摘荔枝。（中國商報）

廣東省科技廳副廳長梁勤儒7日在電視節目上現場展示了凍眠荔枝，表示「這是凍眠了10個月的荔枝，仍能保持如新鮮荔枝般鮮紅，果肉依然晶瑩剔透，營養品質能保留九成以上」。

梁勤儒稱，如果採用傳統冷凍手段，荔枝中會形成尺寸較大的冰晶，導致細胞破損，讓口感變差、營養流失，品質大為下降。

梁勤儒稱，新技術的核心創新點在於，在零下35℃或以下提高熱交換效率，調節荔枝冷凍時冰晶形成路徑和形態分布，讓荔枝中形成的冰晶變得細小、緻密且分佈均勻，使得細胞處於休眠狀態。運用這種技術，在新鮮荔枝採摘後，團隊立即對其進行快速預冷、減菌護色、精準包裝、速凍鎖鮮和凍藏保鮮等一系列處理，實現以年為單位的儲存。

在廣西一家水果店，妃子笑的價格為每500克近40元人民幣。（長江雲新聞）

預計廣東荔枝比去年減產一半以上

據國家荔枝龍眼產業技術研發中心，基於成花情況預測，今年全國荔枝總產量178萬噸，比去年減產45.94%。其中，廣東、廣西荔枝減產幅度較大。黑葉、懷枝、桂味、糯米糍、雞嘴荔等中、晚熟品種減產幅度達60%-80%。

今年全國荔枝最大產區為廣東省 ，預計產量為87.64萬噸。受去年暖冬和今春以來雨水偏多影響，截至今年4月底，研發中心預計廣東荔枝比去年減產一半以上。

《中國商報》報道，5月是新季荔枝上市的時間，多位業內人士表示，受減產影響，今年的荔枝比往年明顯貴一些，部分品種荔枝已經賣到80元人民幣/公斤，未來每公斤價格甚至可能突破百元。

網民熱議：

咱廣東人要吃就吃新鮮的！

廣東人吃不了一點點隔季荔枝，一般都吃現摘或者不超過三天的。

科技改變生活，為生活增添鮮美甜香，希望價格也一樣的鮮美甜香接地氣。

廣東人不新鮮不吃，不接受任何反駁。

凍過的完全不是新鮮的那個味。

去年的荔枝凍到現在，充新鮮荔枝賣！

吃就是吃新鮮的，你卻搞個冷凍，閑的慌，浪費科研資金。

凍過的和新鮮的口感差了不只一頭牛那麼遠。

