渲染婆媳矛盾及血腥暴力　熱度榜排第一短劇遭全網封殺

6月3日尚居熱度榜首的內地網絡微短劇《大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了》，次日便被要求下架全網封殺，因涉及刻意渲染婆媳矛盾等違規情況。



自6月1日起，微短劇管理新規正式實施生效，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播，且會按投資額度對微短劇實行「分類分層審核」。



6月4日，中國網絡視聽協會指網絡微短劇《大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了》存在劇情低俗，刻意製造放大和渲染婆媳、男女矛盾，傳播違反公序良俗言論，渲染血腥暴力等多重違規情況，要求相關平台進行處理。目前，抖音、快手、微信、B站等平台均已將該片下架，並查刪相關影片素材。

據WeTrue數據統計，屬婆媳矛盾題材的短劇《大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了》在下架之前熱度位列6月3日的首位。婆媳矛盾一直是短劇的熱門題材之一，《南方周末》就曾報道，一名老人在短片平台上出演「惡奶奶」，月入高達四萬人民幣，加上廣告收入就更加可觀。

6月3日短劇熱度榜。（WeTrue數據）

自6月1日起，微短劇管理新規定正式實施生效，規定強調未經審核且備案的微短劇不得上網傳播，且按投資額度對微短劇實行「分類分層審核」。4月10日，內地短片平台抖音和快手也曾下架過放大婆媳矛盾的違規微短劇，包括《老公是個媽寶男》、《婆婆的狗窩》等。