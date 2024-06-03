周星馳短劇開播1小時播放破百萬　短劇市場火爆設新規22萬集獲批

近年來，短劇在內地各網絡平台風靡，就連大導演周星馳都入局拍攝。為規範短劇市場，微短劇管理新規於6月1日正式實施生效，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。



另據內媒《紅星新聞》報道，在網絡視聽節目備案系統查詢發現，截至6月1日24時，已有3309部約22.7萬集微短劇在系統中完成備案並獲上線備案號。其中189部劇名使用「總裁」、109部使用「夫人」、81部「嬌妻」、80部「離婚」。



據中國網絡視聽節目服務協會消息，6月1日，微短劇管理新規定正式實施生效。

新規要求落實行業監管責任、屬地管理責任、平台主體責任，對微短劇實行「分類分層審核」，總投資額達到100萬元及以上的「重點微短劇」由國家廣電總局統一備案公示管理；總投資額度在30萬元（含）—100萬元之間且非重點推薦的「普通微短劇」由省級廣電部門進行規劃備案審核和完成片審查；其他低於30萬元且非重點推薦的「其他微短劇」由播出或為其引流、推送的網絡視聽平台履行內容管理的職責，負責內容審核把關與版權核定。此外，新規還強調未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。

截至6月1日24時，已有3309部約22.7萬集微短劇在網絡視聽節目備案系統中完成備案並獲上線備案號。其中大多為投資額低於30萬元的「其他微短劇」由視聽平台發出的備案號。將這3309部短劇的劇名進行高頻詞彙分析發現，189部劇名使用「總裁」、109部使用「夫人」、81部「嬌妻」、80部「離婚」。

對於短劇新規，行業相關從業人員和專家學者紛紛表示，微短劇管理新規定設立了清晰的機制和標準，不僅能夠提高行政管理的效率和效果，還能在源頭上確保內容生產的質量，避免低俗、有害內容的傳播，極大地推動微短劇行業向高質量方向邁進。

周星馳短劇開播 1集6分鐘免費觀看人氣火爆

入局短劇市場的周星馳，與抖音平台合作出品精品短劇《金豬玉葉》，於6月2日下午5點在「九五二七劇場」正式上線，第一季第一集時長6分11秒，上線1小時，播放量便突破百萬，目前可以免費觀看。

據悉，《金豬玉葉》第一季共有24集，以網絡詐騙案為背景，講述主人公揭開詐騙真相，挽救親人找到自己職業道路的故事。討論了「殺豬盤」、職場不公等多種社會議題，為故事賦予了更多現實意義。

合作初始周星馳表示：「短劇是近年來科技創新和媒介創新的一個迅速發展的領域。這次和抖音共同合作短劇劇場，希望可以帶給觀眾更多的歡樂。很期待這次的新嘗試，大家多多捧場。」抖音方面表示，希望藉與周星馳的合作，以微短劇的新體裁和新語法，探索多題材內容的創新創作。

短劇市場規模有望超1000億 未來或注入VR新技術

目前，在內地抖音、小紅書、快手、B站等平台，都有短劇播出，播放時長約10分鐘上下。由於內容緊湊，能在較短的時間內完成劇情故事，且又具有反轉情節，符合當前用戶碎片化的娛樂需求，用戶可以在短時間內看完一集微短劇，形成完整的觀看體驗。

中國網絡微短劇自2023年間呈現出火爆的態勢。艾媒咨詢指出，2022年，微短劇崛起並迅速進入公眾視野，短短不到三年時間，其市場規模已逼近2023年中國電影全年票房（549.15億元），展現出驚人的發展潛力。iiMedia Research數據顯示，2023年中國網絡微短劇市場規模為373.9億元，同比增長267.65%，2027年市場規模有望達到1006.8億元。

短劇未來還有望運用VR、AR、數字人等新技術，強化多視角、互動感，虛擬性等新興業態特點，向場景化、沈浸式和交互性轉型，，為線下沉浸式劇場、密室娛樂行業注入新的活力。