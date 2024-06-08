海外華僑華人總數連年增加？　什麼省籍最多？

中國不單本土人口多，還有大量華僑華人生活在世界其他地方。說到這個海外群體，大家是否知道華僑和華人到底有甚麼分別？他們共有多少人？甚麼省籍最多？



華僑和華人有甚麼分別？

世界絕大部份國家都有華僑華人生活。圖為英國倫敦唐人街的農曆新年活動。（視覺中國/當代中國授權）

很多人覺得華僑和華人似乎沒有甚麼分別，但其實根據現今中國法律和相關規定，兩者的定義是有明確分別的。簡單而言，華僑是在外國定居或取得長期居留權的中國公民，他們雖身在海外，但沒加入外國籍，仍然是中國公民。

至於華人，一般指加入了外國籍的原中國公民，以及他們的外籍後裔。所以華人是外國籍，不是中國公民。中國目前的法例是不承認雙重國籍，中國公民加入外國籍後，便會自動喪失中國籍。

另外，要特別一提的是，因為歷史等原因，相關問題在台灣、港澳的處理或有一些不同，但這較為複雜。

簡單說過華僑和華人的分別，那海外有多少華僑華人呢？官方的說法是目前大約有6,000萬，這幾乎等於英國的人口。有報道指出，目前華僑華人數量最多的國家是印尼，其次是泰國。

6000萬華人華僑 廣東最多

舊城區的小公園景區，這一帶有眾多中西結合的騎樓建築，不少是上世紀上半葉由華人華僑所興建。（視覺中國/當代中國授權）

至於6,000萬華僑華人的祖籍，國務院僑務辦公室網站2020年一篇文章稱以廣東的最多，約有2,500多萬，約佔全球華僑華人的42%至43%，他們主要在東南亞，其次是北美、歐洲、澳洲等發達地區和國家，少部分在拉美和非洲。

廣東有廣府、潮汕和客家三大民系，文章未提及這2,500萬人的具體比例，但參考同期「半月談網」的文章和其他資料，祖籍潮汕的華僑華人超過1,500萬。

潮汕籍華僑華人以泰國最多，其次是在馬來西亞、印尼、新加坡等國家，歐美亦有不少。

說到泰國的潮汕籍華僑華人多，大家或許沒想到泰語裏也有潮汕元素，例如泰語中的豉油、芥蘭，讀音與潮汕話非常接近。

福建華人華僑集中東南亞

福建泉州是著名僑鄉，現在該市經濟發達，GDP排名全省第二，僅次於省會福州。（視覺中國/當代中國授權）

海外華僑華人祖籍福建的，人數僅次於廣東，大約有1,600萬，佔華僑華人的26%。

祖籍福建的華僑華人高度集中在東南亞，例如印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡，總數約有1,200多萬，他們之中以祖籍閩南的為多數。

菲律賓是其中一個例子，當地100多萬華人中，約有九成祖籍是閩南。該國第11任總統科拉桑（Corazon，內地譯科拉松·阿基诺）就是閩南人後裔。她的中文姓名是許娜桑（Corazon之名由此而來），任內曾到福建尋根。

接下來是祖籍海南的華僑華人，約370萬，絕大多數在東南亞；廣西的約300萬，主要在越南和馬來西亞；雲南的約250萬，絕大部份在東南亞，尤其集中在緬甸。

踏入21世紀華人華僑激增

改革開放後出國工作生活的中國人大幅增加，他們的原居地也不限於廣東、福建等傳統僑鄉。（視覺中國/當代中國授權）

接下來的省份是浙江，約有200萬海外華人華僑，集中在歐洲；台灣約有190萬，一半以上在美國。另外，山東、新疆、江蘇、上海、四川、湖北省市區，各有60至100萬。

必須一提的是，來自廣東、福建、海南等地的華僑華人，很多屬於「老移民」，也就是第一代移民是在上世紀50年代以前便離開中國，有的甚至是在清朝年間已飄洋過海。

相對的「新移民」，是指新中國成立後，特別是改革開後以後才出國的，眾多來自浙江的華人華僑便是例子。

海外華僑華人總數在1980年代初期只有2,200萬左右，至2008年激增至4,500多萬，到2020年再增至6,000萬，這顯示中國在改革開放以後有愈來愈多人出國，他們有的是為了家庭團聚，也有很多屬於商務移民。

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